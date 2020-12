James MAC GAW : La Fin des temples est arrivée !

Écrite par le guitariste James MAC GAW en 2004, alors qu’il était membre de MAGMA et de ONE SHOT, la Fin des temples est une longue pièce musicale composée en hommage à la musique de Magma et à Christian Vander.

En 2018, James a pu réunir un ensemble de musiciens afin de monter le morceau puis de l’enregistrer en vue d’une sortie CD. Les sessions d’enregistrement ont commencé en 2019 et se sont achevées au printemps 2020, James officiant en tant que directeur artistique et producteur du projet.

Décembre 2020, c’est sur le label Soleil Zeuhl que sort cet album mûri de longue date.

Pour en savoir plus : www.soleilzeuhl.com/fr/2020-2/james-mac-gaw/

On peut le commander sur la page Discogs du label, mais aussi sur CDandLP ou encore Seventh Records.