Jean-Charles GUICHEN – Chadenn Denel

Jean-Charles GUICHEN a commencé à jouer de la guitare dès l’âge de six ans grâce à celle qu’on lui avait offert en cadeau. Après des années de cours de solfège et de guitare classique, il découvre les festoù-noz et commence à jouer dedans. Là, il y fait la connaissance d’autres guitaristes tels que Soïg SIBERIL et Gilles LE BIGOT qui vont lui donner confiance en lui pour aller plus haut, plus loin.

Il débute alors un duo avec son frère Fred qui joue de l’accordéon diatonique. Jean-Charles GUICHEN a alors 14 ans et son frère deux ans de plus. On les surnomme AR RE YAOUANK (Les Jeunes), il garderont ce nom et deviendront la sensation, le groupe majeur de tous les festivals et festoù-noz à venir pendant les douze années suivantes. En 1998, le groupe, qui compte alors cinq membres, se sépare. Une autre période commence pour Jean-Charles GUICHEN, qui sort la même année son premier album solo.

Puis, de nouveau avec son frère Fred, il fonde d’abord le TRIO GUICHEN, puis le GUICHEN QUARTET. Et voici donc maintenant le deuxième album de Jean-Charles GUICHEN, Chadenn Denel (Chaîne humaine), un opus qui comme on s’en doute ne peut être que pétri de savoir, d’expérience et de maturité. Et il est ainsi et bien mieux encore, plein de force, de sève et d’enthousiasme.

Qu’on se le dise, Jean-Charles GUICHEN est toujours un Jeune, avide de vie, d’espoir et de musique. Bien sûr, on y retrouve également le style guitariste qui lui est si personnel et si particulier, fait à la fois de puissance et de rythmes complexes dans la frappe des cordes et d’une évidence quasi-magique dans la beauté des accords et des mélodies.

Sans doute que l’accordage en “open tuning” DADGAD de sa guitare est aussi pour beaucoup dans la splendeur constante de cet album solo. Chadenn Denel est en tout cas un véritable must pour tous les amoureux de la musique bretonne et de la guitare !

