Joanne McIVER et Christophe SAUNIÈRE – Canty

(Buda Musique)

J’avais déjà eu l’honneur et le plaisir de vous parler de Joanne McIVER. C’était pour la sortie, en mai 2017, d’Eternal Tides, en duo avec Alain GENTY. Et j’avais débuté ma chronique ainsi : “Voici exactement le genre d’album qui ne souffre aucun débat. C’est merveilleusement composé, divinement arrangé, parfaitement joué et magnifiquement chanté. En plus, mais c’est bien là le principal, c’est beau, beau, beau, dense, profond et émouvant.” Je pourrais reprendre les mêmes termes pour ce nouveau Canty, septième album du duo Joanne McIVER et Christophe SAUNIÈRE.

À ceci près néanmoins que là où Eternal Tides nous invitait à la rêverie marine, la poésie des ciels changeants et à des méditations surfant sur des marées éternelles, Canty nous plonge dans des légendes peut-être vraies, des histoires vraies peut-être inventées, des vies de héros ressemblant à tout le monde, et un monde où l’héroïsme semble une chose oubliée.

Bref, ce nouveau Canty est passionnant, varié, parfois délicieusement étrange et souvent étrangement épique. Rappelons que Joanne McIVER, originaire de l’île d’Arran, à l’Ouest de Glasgow, qui joue aussi des whistles, de la cornemuse et de la flûte, est surtout l’une des plus belles voix féminine de l’univers de la musique celtique. Une voix pleine de souvenirs à la fois forts et lointains. Toute petite, assise sur les genoux de son grand-père Malcolm, près du feu qui réchauffait la maison, Joanne écoutait et apprenait les chansons qu’il avait, lui-même, chantées, au cours de sa propre enfance. Cette simple voix est à elle seule tout un monde.

Concernant, Christophe SAUNIÈRE, voici un harpiste des plus surprenants ! Né à Nouakchott, en Mauritanie, il est d’abord élève de Francis PIERRE, qui l’initie à la musique contemporaine. Surdoué, son champ musical s’élargit à la vitesse du son. Très vite il joue sous la baguette de Pierre BOULEZ, Daniel BARENBOIM, Lorin MAAZEL ou encore Georg SOLTI, excusez du peu ! On le voit aussi sur scène ou en studio accompagnant des artistes de variété comme Catherine LARA, Benjamin BIOLAY, Nicole CROISILLE ou encore Patrick BRUEL. Il a également joué dans plusieurs groupes de punk-rock français ou anglais, parmi lesquels PETER AND THE TEST TUBE BABIES, SKARFACE, BB DOC ou encore THE TOY DOLLS.

Quant à Alain GENTY, inénarrable multi-instrumentiste au parcours artistique aussi long que sinueux, et qui sur Eternal Tides jouait des guitares, de la basse, des claviers et la batterie, il se contente, pour le dire ainsi, de jouer de la basse fretless sur Canty.

Bien sûr, Joanne McIVER et Christophe SAUNIERE ont su s’entourer de nombreux autres musiciens aux talents merveilleusement variés et qui distillent savamment leur virtuosité tout au long de ce Canty aussi beau et riche que profond.

Frédéric Gerchambeau

Site : www.mciversauniere.com

Label : http://www.budamusique.com/