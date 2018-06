Jon HASSELL invite à écouter les images

Le trompettiste, pionnier de l’ambient américain et concepteur du “quatrième monde” Jon HASSELL revient le 8 juin avec son premier album de la décennie, neuf ans après son précédent, Last Night The Moon Came Dropping Its Clothes In The Street, paru sur ECM.

Intitulé Listening to Pictures (Pentimento Volume One) et constitué de huit nouvelles compositions, il inaugure son nouveau label, Ndeya, qui publiera, outre ses futurs nouveaux travaux, des archives inédites et des rééditions.

Listening to Pictures sera disponible en digital, en CD et en vinyl.

https://jonhassell.com/