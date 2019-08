JUPITER AND OKWESS à Samois-Sur-Seine, juin 2019

JUPITER AND OKWESS

à Samois-Sur-Seine (77),

le 29 juin 2019

Le Festival Django-Reinhardt, prioritairement axé sur le jazz manouche, accueillait pour son week-end d’ouverture sur la place du petit village seine-et-marnais de Samois-Sur-Seine, où vécut Django REINHARDT, une bombe musicale qui sortait royalement de ses plate-bandes, à savoir le groupe congolais JUPITER AND OKWESS.

Mené par le chanteur et percussionniste Jupiter BONKONDJI ILOLA, figure emblématique de la nouvelle scène musicale de Kinshasa, le groupe OKWESS explore la richesse des rythmes congolais et leur injecte de bonnes tranches de rock, de funk, de jazz et autres stridences électriques.

Ce samedi soir, la canicule commençait à peine à décliner que JUPITER AND OKWESS a fait remonter la température des corps et a lavé les esprits de leur moite fatigue ! Imparable et contagieux !

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

 

