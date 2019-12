Keith & Julie TIPPETT(S) : vers un nouveau “Couple in Spirit”

Un nouvel album du duo Keith TIPPETT & Julie TIPPETTS se profile en 2020, à l’initiative du label Discus Music, qui a déjà fait paraître quatre disques de Julie TIPPETTS avec Martin ARCHER, un disque du Keith TIPPETT OCTET (The Nine Dances of Patrick O’Gonogon) et a réédité le tout premier double album solo de Keith TIPPETT, The Unlonely Raindancer).

Forts d’une réputation de premier ordre dans le milieu des musiques improvisées et de free jazz, le pianiste et sa femme chanteuse et percussionniste se sont par le passé plusieurs fois produits en duo sous le titre Couple in Spirit, et ont réalisé trois albums enregistrés live (en 1988, en 1997 et en 2010).

Cette fois, Keith et Julie souhaiteraient enregistrer un album studio, ce qui leur permettraient de superposer plusieurs “couches” de claviers, de voix et autres instruments divers. C’est le studio de Real World (Peter Gabriel) qui aurait été retenu pour cet enregistrement.

Pour que cet ambitieux projet se réalise, le label Discus invite tous les fans et les amateurs des musiques de Keith & Julie TIPPETT(S) à souscrire un exemplaire de cet album à l’avance.

Pour en savoir plus :

https://discus-music.co.uk/catalogue-mobile/dis90-241-detail