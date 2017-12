Khalid KOUHEN et Marylène INGREMEAU – Sillage

(Ouï-Dire / UVM distribution)

Autant que je l’avoue d’emblée, ce Sillage est une des meilleures vraies belles surprises que j’ai eu dans ma carrière de chroniqueur. Cet album coche toutes les bonnes cases, et même bien plus encore. Inventivité musicale, plaisir d’écoute, plaisir de réécoute, interprétation, dépaysement, profondeur, je suis forcé d’en passer, tout me va.

En guise de fondations, il y a les multiples percussions jouées par Khalid KOUHEN. Né à Fès au Maroc et établi en France depuis 1978, il est reconnu comme l’un des plus talentueux percussionnistes de sa génération. La richesse et la virtuosité de son jeu ainsi que les multiples couleurs de son instrumentation sont très recherchées.

Il s’accomplit aussi bien dans les musiques actuelles, jazz, pop, musiques du monde, que dans les répertoires traditionnels, brésilien, afro-cubain ou encore indien. Il s’est notamment illustré auprès d’Archie SHEPP, Chico FREEMAN, Glenn FERRRIS, Claude BARTHELEMY, Pandit SHANKAR GHOSH, El Hadj N’DIAYE, Majid BEKKAS, Karima SKALLI et Paddy KELLY. Musicien sans frontières et improvisateur inspiré, il excelle également dans la composition et les arrangements pour orchestre de percussions.

Quant à Marylène INGREMEAU, au chant, elle est issue de la classe de jazz de l’Ecole Nationale de Musique de Pantin, et nourrit un intérêt passionné pour les multiples façons d’utiliser la voix à travers le monde. Elle a exploré les chants séfarades auprès de Françoise ATLAN, les chants populaires italiens avec Giovanna MARINI, puis élargissant encore son horizon, elle pratique depuis 20 ans la musique traditionnelle de l’Inde auprès de grands maîtres tels Wasifuddin DAGAR et Anando GOPAL DAS BAUL.

Artiste éclectique, elle a exercé ses talents au côté de musiciens de styles divers jazz, musique contemporaine, musique médiévale ou musiques du monde tels que FAYTINGA, Djamchid CHEMIRANI, Pierrick HARDY, Anando GOPAL DAS BAUL, Driss El MALOUMI et Chris HAYWARD. Pédagogue expérimentée, Marylène INGREMEAU se consacre à la transmission de son art dans des stages et master-classes. Formée à la danse de l’Inde Bharata Natyam avec MALAVIKA et professeur diplômée de hatha-yoga par Ajit SARKAR, elle intègre sa passion du rythme et sa connaissance du mouvement dans une recherche pédagogique spécifique basée sur la conscience corporelle. Enfin, co-fondatrice, avec Marie ESTEVE, de la compagnie de théâtre musical OUÏ-DIRE, elle participe à la création des spectacles « Trompe-Oreille et Virelangue » et « Graine de géant » en coproduction avec la Cité de la Musique à Paris.

Bien sûr, avec un duo d’une telle envergure, Sillage ne pouvait être qu’un album des plus réussis. Mais il y a parfois loin de la théorie à la réalité. Pas ici, mais alors pas du tout. Tout ce que vous avez lu plus haut concernant ces deux artistes s’entend, s’écoute, se ressent, profondément. Et c’est d’autant plus surprenant que ces deux seuls artistes nous font voyager d’un bout à l’autre de la planète au gré de sept titres aussi époustouflants les uns que les autres.

Mais là où le duo fait vraiment très fort, c’est qu’à chaque région du monde visitée, on n’est pas dans l’imitation de la musique locale, on est véritablement plongé dans la musique de la région en question. On en reste pantois, admiratif, troublé. On ne devrait pourtant pas. Ce duo-là fait de la musique du monde comme il respire, parce qu’il respire comme ça. Mais il faut encore et toujours saluer l’extraordinaire et perpétuel brio de Khalid KOUHEN aux percussions. Il est un univers musical à lui seul. Ses rythmes sont un réel bonheur à écouter, à suivre et à vivre. Et au-dessus, il y a la voix de Marylène INGREMEAU, chaude, pleine, souple, si souple même qu’elle se fait caméléon vocal, ici africaine, là brésilienne, ou encore indienne.

Enfin, il faut bien que j’en parle aussi, il y a les compositions par elles-mêmes. Elles sont justes incroyables de beauté, de variations et de finesse. Tout ceci fait de Sillage un album absolument indispensable pour tout amateur des musiques du monde.

Frédéric Gerchambeau

Site : https://soundcloud.com/veev-com/sets/khalid-kouhen-marylene-ingremeau-sillage