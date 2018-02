KING CRIMSON : Ad-Vienne que pourra…

Après le CD simple Live at the Orpheum, le double CD Live in Toronto (Official Bootleg), le coffret 3 CD+DVD (ou Blu-Ray) Radical Action…, le EP Heroes et le double CD Live in Chicago (Official Bootleg), KING CRIMSON s’apprête à sortir – comme c’est original – un nouvel album live, Live in Vienna, enregistré lors de la tournée 2016 (le 1er décembre), soit avant le Live in Chicago, enregistré (et paru) en 2017.

En fait, la sortie de ce Live in Vienna avait même été prévue pour l’an dernier, avant d’être remplacée en dernière minute par le Live in Chicago, qui offrait encore plus de matériau live inédit. Live in Vienna était donc en suspens, uniquement disponible pour le marché japonais, avec un CD bonus rassemblant des captations live de la tournée 2015 au Japon.

L’édition « occidentale » de Live in Vienna comprendra elle aussi un troisième CD bonus, mais au contenu différent de celui de la version japonaise. Intitulé Encores and Expansions, il contiendra notamment une version live du classique crimsonien Fracture, joué quelquefois lors de la tournée 2016 (mais pas à Vienne…) et donc introuvable sur les autres albums live, ainsi que quelques « soundscapes » frippiens joués en introduction des concerts (mais placés ici à la fin du dernier CD, on espère que vous suivez toujours…), remontés pour aboutir à trois nouvelles pièces, à la manière de THRaKaTTaK.

Bref, ce tant attendu et indispensable (…) Live in Vienna sortira le 6 avril prochain (heureusement que ce n’est pas le 1er…) et est dès maintenant disponible en pré-commande chez Burning Shed : https://burningshed.com/king-crimson_live-in-vienna_triple-cd

En attendant la prochaine tournée européenne et japonaise de KING CRIMSON, Uncertain Times, qui donnera certainement lieu à un enregistrement live…