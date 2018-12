Kiran AHLUWALIA – 7 Billion

(Kiran Music)

Autant le déclarer d’entrée, ce 7 Billion de Kiran AHLUWALIA, au-delà de son mélange puissant et magnifique de blues, de rythm & blues, de rock, de jazz et de chants indo-pakistanais, est d’abord et avant tout un album militant. En effet, cela fait référence aux 7 milliards d’habitants que compte notre planète, la plupart d’entre eux étant des migrants dans leur histoire actuelle ou ancienne.

De fait, ce message de compréhension et de tolérance est porté par une chanteuse née en Inde mais qui a grandi au Canada pour s’installer finalement à New York. Dans sa voix coule la mystique soufie et la sensualité de sa région natale fondues avec l’élégance du jazz et les harmonies du blues. C’est cette alliance qui confère à 7 Billion, non seulement sa force et sa beauté, mais sa profondeur, pour ne pas dire sa légitimité.

Car le blues aussi bien que le jazz sont des musiques de migrants. Imbriquer tablas et basse électrique, accordéon et méandres de voix, apparaît dès lors comme une sorte de chimie mêlant musique et géographie, racines et sensibilités. C’est bien sûr une totale et bouleversante réussite, Kiran AHLUWALIA ayant reçu par deux fois le Juno, l’équivalent canadien du Grammy Award américain, du meilleur album de musique du monde.

Écoutons ce qu’elle dit de son album : “Quand on prend différents styles et qu’on les mélange ensemble, si on ne veut pas un simple copier/coller, alors on est forcé de développer un nouveau style qui sera d’un genre hybride. Il y a des schémas directeurs dans tout ceci pour aider à cela. Pour moi, il est important de brouiller les frontières musicales entre mes racines indiennes, mes influences occidentales et ce que j’aime de l’Afrique de l’Ouest, et plus précisément le Mali. C’est incroyablement enthousiasmant pour moi de ressentir la connexion entre ces formes d’expression venues de différentes cultures quand j’imagine des moyens de les unir parfaitement dans ma musique. Ces moments de découverte ne sont rien moins que sublime. C’est réellement l’essence de toute ma musique.”

Ces paroles se suffisent à elles-mêmes. Pour qui chercherait l’album idéal de la musicalité et de la fraternité universelle, ce 7 Billion fait d’évidence figure de grandissime favori. D’autant plus que pour couronner le tout, Kiran AHLUWALIA, milite également pour l’égalité entre hommes et femmes dans son très émouvant We Sinful Women. Rien que le titre de cette chanson en dit long sur le combat encore et toujours à mener dans ce domaine-là.

Frédéric Gerchambeau

