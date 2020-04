KLIMPEREI – Tout seul sur la plage en hiver

(In Poly Sons / Gazul)

Formé en 1986 par le couple lyonnais Christophe et Françoise PETCHANATZ, KLIMPEREI a sorti cet album (leur premier en format CD), Tout seul sur la plage en hiver, sur le regretté label Ayaa après avoir enregistré une série de cassettes. Par ailleurs, les 28 “miniatures musicales” qui composent ce disque sont tirées de 5 enregistrements réalisés à la fin des années 1980, dont une dizaine sont extraites de la cassette Sucre d’orge (1989), le duo ayant été apparemment très prolifique à cette époque.

Les miniatures de KLIMPEREI ne pouvaient bien sûr être rééditées que par le label In Poly Sons, qui compte déjà quelques productions minimalistes et originales de ce genre.

KLIMPEREI ne se résume pas à un duo de pianistes. Multi-instrumentistes, Françoise et Christophe PETCHANATZ parsèment leurs compositions de guitares, de flûtes, de percussions, de claviers, mais également d’une panoplie de jouets qui accompagnent un piano toujours présent.

Avec des mélodies minimalistes et naïves, dans lesquelles on distingue un soupçon d’inspiration venue de Pascal COMELADE et de l’œuvre de Erik SATIE, KLIMPEREI s’impose comme un groupe tout à fait recommandable pour habituer votre entourage à l’écoute des musiques de TRAVERSES.

Il est effectivement difficile de soupçonner chez KLIMPEREI la moindre propension à élaborer un discours abscons et désespérément crypté Même les enfants y trouveront des échos de leur univers sensible.

Sylvie Hamon

Site : http://klimperei.free.fr/

Label : www.musearecords.com

(Chronique originale publiée dans

TRAVERSES n°10 – janvier 2002)