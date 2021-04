20 vues

KOMASI – Mezclatotäl

(Yapa / InOuïe Distribution)

Laissez-vous faire, ne luttez pas. Laissez votre corps chalouper et votre esprit tanguer. Dès Magic Moustache, le tout premier titre de l’album, le charme opère, et il est puissant ! Il faut dire que la magie musicale et rythmique de trois continents interagit au sein de KOMASI et de ses trois musiciens. Il y a l’Europe au travers de Simon CHENET le français, qui joue de la guitare. Il y a l’Afrique au travers de Koto BRAWA du Burkina Faso, qui joue de la batterie et des percussions. Et il y a l’Amérique latine au travers de Mauricio SANTANA le chilien, qui chante et joue de la guitare. De fait, l’album Mezclatotäl a été enregistré entre Paris, Cuba et Bobo-Dioulasso.

C’est le mix parfait, l’alchimie ultime, l’union sacrée et follement efficace entre la cumbia mandingue et l’afrobeat psychédélique. Mais le meilleur de tout cela est qu’avec trois sensibilités associées dans le cœur de KOMASI, nous passons de chanson en chanson d’une atmosphère à une autre. Groove latino ici, rythmes tropicaux là, l’album avance et les climats ne sont jamais les mêmes. C’est varié, riche, ô combien plaisant, et souvent hypnotique. On se laisse emporter les yeux fermés tout en tapant du pied.

C’est en 2018, alors que Simon CHENET, Koto BRAWA et Mauricio SANTANA se connaissaient depuis une dizaine d’années, accompagnant les mêmes chanteurs (Edgar SEKLOKA, KPG, Gaël FAYE, Victor DEME…) ou jouant au sein des mêmes groupes (YAPA, JOKE…), qu’ils décident d’allier leurs talents pour former le trio KOMASI. Chacun y apporte son univers, sa culture, sa personnalité et surtout sa vitalité. C’est gagné, la meilleure recette avec les meilleurs ingrédients, ce qui donne à la musique de KOMASI une saveur doucement épicée, superbement originale et au-delà même de tout cela, délicieusement unique !

Si vous voulez danser et chanter tout en passant des percussions africaines aux déhanché latino pendant que vous voyagerez jusqu’aux confins des mystères de la civilisation maya, n’hésitez surtout pas ! Ce Mezclatotäl est une réussite totale !

Frédéric Gerchambeau

Site : www.komasi-music.com/

Page : www.paniermusique.fr/