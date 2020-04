Konogan AN HABASK & Bernard BIZIEN – Dre Ar Vro

(Paker Prod / Coop Breizh)

Il faut se méfier des apparences. Sur la pochette de l’album, ces deux musiciens ont l’air esseulés, isolés, n’ayant pour tout bagage que leur instrument, l’uillean pipe pour Konogan AN HABASK et la guitare pour Bernard BIZIEN. Mais la vérité est toute autre. Il y a toute une équipe derrière eux, et même tout un pays.

Car ces deux musiciens sont habités par la tradition musicale de leur belle Bretagne et ils n’ont qu’un but, la faire vivre, la magnifier et la transmettre aux travers de leurs compositions et de leurs reprises d’anciennes mélodies.

Dans un clip de promotion de l’album, on les sent proches et complices, tout autant que graves et déterminés. On les sent en mission. Ils sourient, mais à peine. Ils sont pourtant heureux d’être là, de jouer, de transmettre aux générations futures la force et la beauté des harmonies ancestrales. Il faut bien écouter. Il n’y a pas une note de trop, c’est tiré au cordeau, avec autant de grâce dans le jeu que de respect pour la tradition.

Il faut dire que ces deux musiciens ont un sérieux savoir-faire. Konogan AN HABASK, qui a d’abord joué de la bombarde, a été l’un des créateurs de STARTIJENN et le fondateur de PEVARLAMM. Quand à Bernard BIZIEN, qui excelle aussi dans le bluegrass et la country, il a fait partie de PENN GOLLO avant d’être l’un des fondateurs du OZAN TRIO.

Forts de ces expériences, le duo Konogan AN HABASK & Bernard BIZIEN nous offre au final un album bien rempli et très varié. Gavotte simple, double gavotte, an dro, hanter-dro, scottish, polka, nos deux complices nous font danser et vibrer sur tous les tons et bien des tempos.

C’est formidablement bien joué, je dirais même raconté. Ces danses-là ne sont pas que pour nos pieds, elles sont aussi pour nos têtes, notre esprit. Elles racontent la tradition, le pays, le passé tout en tissant l’espoir, le renouveau, le futur.

Frédéric Gerchambeau

Site : www.konogananhabask.com/fr/groupes/duo-an-habask-bizien

Label : https://www.pakerprod.bzh/album/dre-ar-vro/



Distributeur : www.coop-breizh.fr/