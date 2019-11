KREIZ BREIZH AKADEMI #7 au Festival de la Saint-Loup à Guingamp, août 2019

KREIZ BREIZH AKADEMI #7

au Festival de la Saint-Loup à Guingamp,

le 15 août 2019

Le septième collectif issu de la Kreiz Breizh Akademi – programme de formation professionnelle portant sur les musiques modales de tradition savante et populaire – a été activé en 2019. Après une période de création en plusieurs résidences qui se sont échelonnées de mars à mai, la KBA# 7, dénommée HED (“essaim” en breton) a pris la route en juillet pour présenter son spectacle dans plusieurs festivals renommés de Bretagne, dont le festival de la Saint-Loup, à Guingamp, ce 15 août, à la même affiche que Tri Yann (!).

Ayant fait l’objet d’un partenariat avec Amzer Nevez pour la production déléguée et avec Naïade productions pour la diffusion, et ayant bénéficié du soutien de nombreux partenaires (Drac, région, départements, CNV, Adami, Spedidam, FCM), ce nouveau spectacle a été construit autour du thème du bagad “élargi”, mettant en action pas moins de seize musiciens réunis en pupitres bombardes, cornemuses, caisses claires, avec en plus guitare électrique, basse, batterie, diverses percussions du monde et deux voix (un chanteur et une chanteuse) bien enracinées dans le terreau breton.

Le répertoire de HED est constitué de thèmes vocaux et instrumentaux provenant majoritairement du pays vannetais et du Centre Bretagne, d’improvisations modales issus de ces thèmes, de compositions dument arrangées aux rythmiques complexes, générant un son unique et singulier qui ouvre effectivement le son du bagad à d’autres horizons et lui offre d’autres résonances, sans jamais perdre ses fondements locaux. Cette fort belle et très consistante réussite artistique prend vraiment tout son essor dans le contexte de la scène, et ce n’est pas par hasard si le CD de HED a été enregistré dans des conditions “live”.

Lire notre chronique du CD de KBA#7 : HED.

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère



Site : http://www.drom-kba.eu/-KBA-7-.html

 

