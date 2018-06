KROAZHENT à la Fête de la Bretagne à Paris, 20 mai 2018

KROAZHENT à la Fête de la Bretagne

Parvis de la Mairie du XVe à Paris,

le 20 mai 2018

KROAZHENT, vétéran de la scène fest-noz électrique parisienne (+ de 20 ans de parcours…), s’est retrouvé exceptionnellement au grand complet pour cette édition 2018 de la Fête de la Bretagne.

Frédéric Boussange (bombarde, piston), Jean-Jacques Jaffrédo (bombarde, biniou, gaïta, bodhran et tin whistle), Coralie Louarnika (violon), Philippe Carré (flûte traversière en bois), Stéphane Pointeaux (guitare électrique, programmation boucles), Jean-François Pasquier (basse) et Marco Burian (batterie) ont chauffé (s’il en était encore besoin) le parvis de la mairie du XVe arrondissement, pour le plus grand plaisir des mordus de danses bretonnes. De par ses savoureux arrangements, cette musique était aussi à écouter, faisant voyager en Bretagne… et subrepticement même ailleurs…

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Diaporama photos :

 

Site : https://www.kroazhent.net/

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.