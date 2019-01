La COMPAGNIE HAMSA “Yoshitsune” au Jardin d’Acclimatation à Paris, octobre 2018

La COMPAGNIE HAMSA

“Yoshitsune”, conte musical et gestuel

au Grand Matsuri du Jardin d’Acclimatation à Paris,

le 20 octobre 2018

Créée en 1986 à l’initiative de Martine Salmon et Pascal Fauliot, la Compagnie HAMSA rassemble une équipe de passionnés des Arts de la Parole et de la Transmission qui s’est fixée pour objectif de renouveler l’art du Conte et de le faire reconnaître comme une discipline artistique et littéraire à part entière transmettant le patrimoine imaginaire de l’humanité. Elle œuvre aussi bien à travers des spectacles interdisciplinaires qu’à travers des événements littéraires, artistiques et entreprend un travail de sensibilisation.

Programmée en dernière minute au Grand Matsuri du Jardin d’acclimatation (en partenariat avec l’association Art Levant), la Compagnie HAMSA a présenté, en avant-première du Festival itinérant Le Légendaire – qui a lieu tous les deux ans depuis 2000 au Château de Maintenon, dans l’Eure-et-Loir – un extrait de son conte musical et gestuel Yoshitsune (tiré du grand classique de la littérature médiévale japonaise l’Épopée des Heike, ou le Dit des Heike).

Le passionnant conteur Pascal Fauliot narrait l’épisode de la rencontre du héros Yoshitsune et de Benkei, le moine-guerrier, sur le Pont Gojo ; il était accompagné au chant et aux percussions par Emiko Ota et par Julien Omeyer au luth biwa (tous deux membres du groupe Kirisute Gomen) et du danseur Nô et pratiquant des arts martiaux Masato Matsuura, armé d’un bâton de combat qu’il maniait à merveille (gare à la tête!).

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Site : http://cie-hamsa.com/

