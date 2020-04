Lancement du PRIX DES MUSIQUES D’ICI, 4e édition : appel à candidatures

Villes des Musiques du Monde, La FAMDT et Le Collectif Musiques du Monde en Ile-de-France présentent le lancement du 4e PRIX DES MUSIQUES D’ICI – DIASPORA MUSIC AWARDS et lancent un appel à candidatures

« Dans un contexte où Les Victoires de la Musique ont retiré la catégorie musiques du monde de leur palmarès et de la disparation programmée de la chaîne France Ô, nous préparons une nouvelle édition 2020/2021 du Prix des Musiques d’ICI – Diaspora Music Award, essentiel pour la reconnaissance/valorisation de ces talents. Des artistes et des expressions musicales qui incarnent le son d’une diversité culturelle en mouvement dans la France d’aujourd’hui et qui résistent au formatage et à l’uniformisation.

Le Prix des Musiques d’Ici : un belle victoire !

Paris, Marseille, Lyon, nos villes et leurs banlieues abritent depuis longtemps des centaines de milliers d’enfants ou de petits enfants de migrants venus de pays lesquels, pour souvent, nous sont proches par l’histoire ou la géographie. La plupart d’entre eux restent attachés à la langue et aux rythmes que leurs aïeux ont apportés dans leurs bagages. Ils les célèbrent, revisitent aux côtés d’autres musiciens, issus de la scène trad, rock, jazz, électro ou hip hop et réinventent ensemble les musiques d’aujourd’hui.

Le Prix des Musiques d’ICI – Diaspora Music Awards :

– est présenté par : Villes des Musiques du Monde, la FAMDT et le Collectif Musiques du Monde en Ile-de-France

– est soutenu par : Le Ministère de la Culture et de la Communication, la SACEM, le Centre National de la Musique, l’Institut Français et le Pôle Régional des Musiques Actuelles de la Réunion.

Calendrier

– Appel à candidatures : du mercredi 8 avril au vendredi 8 mai 2020 sur http://prixdesmusiquesdici.com/site/

– Jury de pré-sélection des 6 projets finalistes : Début juin 2020

– Présentation des finalistes en concert et captations : A l’automne, pendant le festival Villes des Musiques du Monde

– Jury final et choix des 3 lauréats : Début novembre 2020

Critères de sélection : Conditions d’éligibilité pour les candidats

– Être majeur,

– Résider et être majoritairement implanté dans une région de France (métropole et Dom Tom)

– Être originaire, pour au moins un membre du groupe, d’une diaspora d’Afrique/Moyen Orient, Europe, Amériques/Caraïbes, Asie/Océanie,

– Votre activité artistique est votre activité principale, ou vous souhaitez qu’elle le devienne,

– Être en capacité de se rendre disponible pour le processus d’accompagnement entre 2020 et 2021 (concerts, contacts avec les médias, formations, déplacements etc.)

– Bénéficier d’un élément d’encadrement (manager, label, éditeur, tourneur…) ou d’un représentant désigné,

– Avoir un répertoire live majoritairement constitué de compositions originales (minimum 70% compositions originales et 30% reprises), et d’une durée de 30 à 45 minutes minimum,

– Ne pas avoir signé dans une grande maison de disques ou ne pas avoir fait partie d’un gros catalogue de tournée dans les 5 dernières années,

– Soumettre trois titres enregistrés (maquettes acceptées), une biographie, une photo en 300 DPI, une fiche technique, et répondre à un questionnaire simple sur http://prixdesmusiquesdici.com/inscription/

Critères d’accompagnement

Les organisateurs du Prix établissent avec les lauréats, une “photographie”, un état des lieux de leur projet et situation (évaluer les points forts et points de fragilité). Chaque projet répond à des problématiques et enjeux différents : cet état des lieux permet de personnaliser, définir et préciser la nature de l’accompagnement.

En fonction de cet état des lieux, complété par un soutien du Studio des Variétés, les lauréats bénéficient :

– d’un accueil en résidence sur mesure,

– d’une aide à la diffusion,

– d’un minimum de 5 dates de diffusion nationale et/ou internationale (a titre d’exemple, sur les précédentes éditions, les lauréats se sont produits dans le cadre du MaMA, festival Villes des Musiques du Monde, festival Au Fil des Voix, MusiConnect, Là c’est la Musique …)

– des rencontres et échanges réguliers avec les organisateurs et membres du réseau de professionnels engagés dans le Prix des Musiques d’ICI,

– des ateliers de conseil et des temps de formation adaptés au projet artistique de chacun. À titre d’exemple : chant et technique vocale, aisance corporelle et adresse au public, structuration professionnelle,

– stratégie promotionnelle…

Les étapes de la sélection à 4 temps

1 – Les capteurs pour le repérage

Des “capteurs” de toutes les régions de France présélectionnent des artistes en respectant autant que possible une diversité d’aires culturelles (Afrique/Moyen Orient – Europe – Amériques/Caraïbes – Asie/Océanie).

Les Capteurs sont des relais bénéficiant d’une certaine légitimité, repérés pour la connaissance de leur territoire, qui sont en mesure de dénicher et d’aiguiller des groupes vers le dispositif. Ils sont représentés par une grande diversité d’acteurs de la filière : des petites structures, des acteurs associatifs de terrain, des personnes physiques en lien avec les acteurs musicaux au sein des communautés culturelles ou d’associations de ressortissants des communautés culturelles…

2 – Le jury de présélection

Les projets présélectionnés sont étudiés par jury national de présélection qui retient 6 propositions, 6 finalistes à voir en concert avant la désignation des 3 lauréats.

3 – Présentation des 6 finalistes

Les six formations finalistes sont présentées sur scène, en fonction des opportunités et des disponibilités dans le cadre du festival Villes des Musiques du Monde.

Un partenariat avec France Musique permet, pour les six projets finalistes, de réaliser un enregistrement live de l’émission OCORA Couleurs du Monde, produite et présentée par Françoise DEGEORGES. (20 minutes de concert et un interview).

4 – Le jury final

Après visionnage des concerts et/ou des vidéos live des différents showcases, un jury final est amené à désigner les trois lauréats.

Une diversité de compétences est respectée, avec parmi les membres du jury international, des représentants des médias, des représentants des organismes professionnels (ex : SACEM), des diffuseurs (lieux et festivals), des chercheurs, des producteurs scène et disque). »