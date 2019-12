L’appel de MOOD pour le tournage des clips Minuit et Vénus

Cagnotte pour la réalisation des clips “Minuit” & “Venus” de M O O D

Depuis son premier album Do Om sorti en 2014, M O O D, souvent surnommée par les médias “l’étonnante Björk indienne” et par la vocaliste new-yorkaise Meredith Monk sa “petite-fille”, a été remarquée dans l’émission The Voice sur TF1 qui lui a permis de travailler avec Zazie et se produit régulièrement sur scène avec le guitariste Yan Péchin (A. Bashung, B. Fontaine, R. Taha…).

Elle continue de fouler les scènes de France en solo ou en trio accompagnée des rythmiciens Delphine Langhoff (drums) & Uriel Barthelemi (machines).

M O O D travaille actuellement à la réalisation de son deuxième album, L’Appel, entre chanson française inventive et pop ethnique lumineuse transe electro singulière. Le disque sortira dans les bacs et sur toutes les plateformes le 28 février 2020.

Pour préparer et fêter au mieux la sortie de son nouvel album, M O O D a choisi deux artistes différents pour réaliser deux superbes clips.

Le clip de “Minuit” (“hymne aux cycles de vie, à la magie des rythmes de la vie et de son impermanence…”) sera réalisé par Ruby Cicero, merveilleuse artiste cinéaste réalisatrice suréaliste. Il sera tourné comme un court métrage à part entière, dans une maison traditionnelle japonaise sur l’univers fantasmagorique des Geishas.

Le clip de “Vénus” (“hymne à la femme dans toute sa puissance, sa complexité, sa sagesse et sa sensualité”) sera réalisé par le jeune artiste prodigieux Octave Lauret – Third Eye View, inventeur de la technique du déforme scan et créateur de mondes inédits oniriques. Octave Lauret réalise également l’intégralité de la pochette et la conception graphique de l’album L’Appel.

Pour mener à bien et financer les deux tournages, M O O D a besoin de votre aide et l’association Kaléido Music a lancé une cagnotte sur Leetchi, où chacun peut participer au montant qu’il souhaite, jusqu’au 18 janvier 2020, pour atteindre la somme nécessaire de 4500 euros :

https://www.leetchi.com/c/realisation-des-clips-minuit-venus-de-mood?fbclid=IwAR0X5B0AmzgJN7YZZ6FKsOa4wB4AvPs-9yjHpq-QJHvx0MLMLNp6zV3miuc

Merci de partager largement cette page afin que le projet aboutisse.

Site officiel de Mood : www.mood-mood.com