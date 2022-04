Le Cœur de STARTIJENN se remet à battre

0 vue

Le groupe de musique bretonne évolutive STARTIJENN va sortir son septième album, intitulé Talm ur galon – Le Battement d’un cœur. Maître incontesté du dancefloor version breizh, STARTIJENN (« énergie » en langue bretonne) se dévoile dans ce nouveau disque sous un jour tout neuf, inattendu, proposant un mix entre musique trad, rock & folk.

Alliant instruments traditionnels (bombarde, binioù, uilleann-pipes, accordéon diatonique) et base rythmique musclée (basse et guitare à l’énergie rock appuyées sur quatre titres par un set de batterie), les cinq musiciens s’affranchissent des codes et brouillent les pistes, poussent les limites de leurs instruments avec des sonorités inattendues, multiplient les références et mixent les influences électro, dub down tempo, rap, rock , folk, rythm and soul… en faisant parfois intervenir une voix qui chuchote, scande, explose, dans une langue percutante, vivante et créative.

Talm ur galon – Le Battement d’un cœur sortira en CD le 8 avril chez Paker Prod (distribution Coop Breizh, et Believe pour la version numérique). En apéritif de l’album, voici un clip du morceau Skilfoù an noz – Les Griffes de la nuit, réalisé par Yannick Derennes assisté de Stéfan Girres :

Startijenn » Skilfoù an noz – Clip officiel

Site : Startijenn

