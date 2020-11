Le Label INEDIT reprend du service !

Cinq ans après la dernière sortie, le label INEDIT, consacré aux musiques de traditions savante et populaire et créé en 1985 comme prolongement indispensable des activités de la Maison des Cultures du Monde, s’enrichit de deux nouveautés discographiques.

Le 154e album de la collection, TARAFUL BUCUREșTILOR, met à l’honneur la musique des lăutari tsiganes de Bucarest. Héritier du célèbre taraf du défunt Vasile Nasturica, cet ensemble acoustique, vocal et instrumental, réunit cinq lăutari considérés par les spécialistes parmi les derniers et les meilleurs musiciens de Bucarest dans le style traditionnel. Ce taraf renommé en Roumanie, où il anime très régulièrement des fêtes et des réjouissances diverses (noces, baptêmes, funérailles…), a été constitué dans le but de réhabiliter et de sauvegarder la “muzica lăutărească”.

Les enregistrements ont été réalisés par la Maison des Cultures du Monde lors du concert du 6 décembre 2018 au Théâtre de l’Alliance française, dans le cadre du 22e Festival de l’Imaginaire et de l’Année France-Roumanie 2018, avec le soutien de l’Institut français.

Le 155e album de la collection, Le Chant khyāl ou l’art de l’imagination, met en valeur l’artiste indienne Ashwini BHIDE-DESHPANDE. Excellant dans l’art du khyāl et merveilleuse représentante de l’école stylistique gharānā du Jaipur-Atrauli, Ashwini BHIDE-DESHPANDE est actuellement l’une des grandes voix féminines de la scène hindoustanie. Doué d’une rare expressivité, son chant ne manque jamais d’émouvoir son auditoire et de faire de chacun de ses concerts une expérience mémorable.

Les enregistrements ont été réalisés par la Maison des Cultures du Monde dans le cadre du 22e Festival de l’Imaginaire, au Théâtre de l’Alliance française le 9 décembre 2018, et au Quartz, le 14 décembre.

Lire notre article consacré à Ashwini BHIDE-DESHPANDE

Ces deux disques, parus ce 27 novembre 2020, sont disponibles sur le site de la Maison des Cultures du monde :

https://boutique.maisondesculturesdumonde.org/fr/