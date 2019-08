LÉO CORRÊA E O FORRÓ BACANA à Auray, mai 2019

LÉO CORRÊA E O FORRÓ BACANA

sur le Port de Saint-Goustan à Auray,

le 31 mai 2019

Dans le cadre de la Semaine du Golfe du Morbihan, la ville d’Auray était en fête et accueillait des artistes tout au long de la journée les samedi 25 et vendredi 31 mai.

Le groupe est originaire d’Auray et se produisait devant son public, augmenté de festivaliers et de touristes qui se sont laissés bien vite, la chaleur aidant, transporter au Brésil. Le chanteur et violoniste brésilien Léo CORRÊA, entouré des chanteuses et percussionnistes Enora LE SAOUTER, Enora MAILLOT et Barbara LETOQUEUX, que nous avions vus en février dernier au Festival Roue Waroch de Plescop, ont clôturé la dernière journée des festivités en semant le chaleureux virus des danses brésiliennes sur le port de Saint-Goustan. Barbara LETOQUEUX a même ajouté pour l’occasion quelques cordes (de basse électrique) à son arc et le quatuor s’est transformé, pour le final du concert, en quintet avec un invité aux percussions.

Texte et photos : Sylvie Hamon

 

