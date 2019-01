Les 50 ans de KING CRIMSON vont coûter un “pognon de dingues” !

Le 13 janvier 1969, un groupe récemment créé commençait ses premières répétitions officielles. Un concert à Hyde Park (avec les Rolling Stones) plus tard en juillet de la même année, et son premier album, In the Court of the Crimson King, sortait en octobre. The Rest is History, comme on dit…

Réactivé depuis 2014 et enchaînant tournées mondiales sur tournées mondiales, KING CRIMSON fête en 2019 ses 50 ans, et a mis les bouchées doubles, voire triples, pour ce faire.

C’est ainsi qu’une nouvelle tournée est prévue, passant par l’Europe, les États-Unis et l’Amérique du Sud, comprenant (évidemment) 50 dates !

De son côté, le label de KING CRIMSON, Discipline Global Mobile, annonce une palanquée de sorties discographiques.

Ça commence en février avec la sortie d’un coffret vinyle regroupant les albums de la période 1972-74, allant de Lark’s Tongues in Aspic à USA (Expanded Version) avec plusieurs morceaux bonus (non disponibles en LP jusqu’à présent).

Au mois de mai, c’est la période 1996-2008 qui fera l’objet d’un coffret Multi-disc CD/ DVD-a/Blu-Ray 5.1 intitulé Heaven and Earth.

En octobre, ce sont tous les enregistrements (studio et live) de 1969 qui feront l’objet d’un autre coffret CD/DVD-a/Blu-Ray (In the Court of the Crimson King Expanded Box), et peut-être aussi d’un coffret vinyle.

De plus, les albums Beat et Three of a Perfect Pair devraient de même paraître en version LP (200g).

Comme à l’accoutumée, la tournée 2018 de la formation actuelle de KC sera documentée par un double CD.

Enfin, la collection Collector’s Club arrivera à son terme avec la parution de ses trois derniers volumes (48, 49 et… 50, quelle coïncidence !). On sait d’ores et déjà que le vol. 48 sera consacré à un enregistrement professionnel du concert à Newcastle le 8 décembre 1972, avec la formation complète de Lark’s Tongues in Aspic (avec Jamie Muir, donc) !

Signalons de même que le site de DGM lance l’opération KC50 en mettant à disposition au téléchargement sur les plate-formes de streaming chaque semaine pendant 50 semaines un morceau rare ou une version alternative ou inédite d’un morceau classique de KING CRIMSON.

Dans la foulée, la biographie de Sid Smith, In the Court of King Crimson, épuisé depuis quelque temps, sera rééditée dans une version remaniée et augmentée.

Il est de même question qu’un documentaire sur KC, Cosmic F*Kc, réalisé par Toby Amies, voit le jour dans le courant de l’année, ainsi que sa bande-son.

Pour finir (peut-être…), de nombreux concerts de diverses périodes, jusqu’à présent uniquement disponibles en téléchargement, seront édités en CD pour le marché japonais.

Vous prendrez bien un petit digestif après tout ça ?

https://www.dgmlive.com/news/King%20Crimson%20-%20Celebrating%2050%20years