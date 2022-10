Les 50 ans (et plus) de KING CRIMSON vont ENCORE coûter un « pognon de dingues »…

22 vues

Annoncé et attendu depuis quelques lustres, le documentaire de Toby AMIES consacré à KING CRIMSON va enfin sortir en formats DVD et Blu-ray (en DTS-HD MA 5.1 24/48 pour le Blu-Ray, et en Dolby Digital Surround 5.1 24/48 pour le DVD). Initialement connu sous le titre quelque peu douteux Cosmic F*KC, ce documentaire sort finalement sous le titre plus générique In the Court of the Crimson King – KING CRIMSON at 50 et sera disponible en deux versions.

La version « simple » contiendra un Blu-Ray et un DVD comprenant chacun l’intégralité du documentaire, des extraits de sa version précédente (23 minutes), et en bonus une vidéo de l’interprétation live de Starless lors du tout dernier concert (en date) de KC à Tokyo le 8 décembre 2021 et des courts-métrages additionnels.

Une « Special Edition » en forme de coffret sera également mise en vente à l’usage des collectionneurs au porte-monnaie de référence bien garni, comprenant 2 Blu-Rays, 2 DVDs et 4 CDs !

En voici le contenu détaillé :

In The Court Of The Crimson King – King Crimson at 50 (Un film de Toby AMIES)

* Extraits de CosmiKc F*Kc – Une version éditée de 23 minutes de la première version du film.

* Starless : la dernière interprétation live à Bunkamura, Tokyo, le 8 décembre 2021

* Bandes-annonces et courts métrages additionnels : Schizophonia, Widows, Raindance

* Bande-Annonce officielle

BLU-RAY 2 and DVD 2

KING CRIMSON – Tring: Live in the Studio

1. Radical Action Suite

2. The Letters

3. Sailorʼs Tale

4. Cadence and Cascade

5. Fracture

6. Starless

7. Discipline

KING CRIMSON – Rock In Rio

1. Drumzilla

2. Neurotica

3. Red

4. The Court Of The Crimson King

5. Indiscipline

6. Epitaph

7. 21st Century Schizoid Man

Gentlemen Of The Road : court-métrage de 38 minutes, en coulisses avec KING CRIMSON

CDs 1-4 (MUSIC FROM THE FILM SOUNDTRACK AND BEYOND)

CD1

1. Introductory Bellscape – Live 06-07/11/18 *

2. 21st Century Schizoid Man (edit) – mixed by Steven Wilson 2019

3. Moonchild (including cadenzas) – Live in Philadelphia, 23/09/19 **

4. Cat Food – from Cat Food – EP Alt. mix by David Singleton

5. Lizard: i) Prince Rupert Awakes – Recorded at Wessex Studios, 1970, Keith Tippett: piano

ii) Bolero iii) Dawn Song iv) Last Skirmish v) Prince Rupertʼs Lament – Live in Rome 23/07/18 * [sauf I), version album]

6. The Letters – Live in the studio, Tring, 2018 *

7. Sailorʼs Tale – Live in the studio, Tring, 2018 *

8. Easy Money – Live in Oakland 05/09/19 **

9. Larksʼ Tongues In Aspic Part Two (Fripp) – Alt. mix by Steven Wilson 2012

CD 2

1. Fracture – Live in the studio, Tring, 2018 *

2. Fallen Angel – 2009 remaster by Robert Fripp & Simon Heyworth

3. Discipline – Live in the studio, Tring, 2018 *

4. Cadence And Cascade – Live in the studio, Tring, 2018 *

5. The ConstruKction Of Light – Live In Nijmegen, 22/06/19 **

6. Peace – Live in Vienna 01/12/16

7. Matte Kudasai (alt. intro) Recorded at Island Studios, 1981

8. The Mincer – Live in Zurich, 1973, completed at Air Studios, 1974

9. A Scarcity Of Miracles – Live in Japan 2015

10. Radical Action Suite – Live in the studio, Tring, 2018 *

Radical Action I / Meltdown / Radical Action II / Level Five

11. Peace A Theme – mixed by Steven Wilson 2022 *

CD 3

1. Drumzilla – Live in Los Angeles 06/08/21 *

2. Waiting Man – Live in Frejus 27/08/82

3. Seizure – Live in San Francisco, 01/11/98

4. The Talking Drum – Alt. mix by Steven Wilson 2012

5. Indiscipline – Live in Del Ray Beach 23/07/21 **

6. Exposure – Mixed by Steven Wilson 2021

7. VROOOM – Live in Toronto 20/11/15

8. Coda: Marine 475 – Live in London 01/07/96

9. Darts – 2022 remaster by Marian Hafenstein at Possible Studios, Berlin **

10. Requiem (Extended Version) – mixed by Steven Wilson 2013

CD 4

1. Walk On: Rio – Live in Rio de Janeiro 06/10/19 *

2. Larksʼ Tongues In Aspic Part One – Live in Stuttgart 16/06/19 ***

3. Breathless – Live in Poland 2018

4. One More Red Nightmare – Live in Sandy 03/08/21 ***

5. Epitaph – Live in Rio de Janeiro 06/10/20 *

6. Frame By Frame – Live in Nashville 27/09/19 ***

7. Pictures Of A City – Live in Osaka 02/12/21 ***

8. Red – Live in St. Augustine 24/07/21 ***

9. The Court Of The Crimson King – Live in Rio de Janeiro 06/10/21 *

10. Starless – Live in Tokyo 08/12/21 *

* : Inédit

** : Auparavant uniquement disponible en téléchargement sur DGM Live ou sur Cassette,

*** : Auparavant disponible dans un mixage ou dans un master différent sur DGM Live.

Tous les titres marqués d’un de ces astérisques est inédit en format CD.

In the Court of the Crimson King – KING CRIMSON at 50 est déjà disponible en précommande chez Burning Shed :

Version « simple » : https://burningshed.com/store/kingcrimson/king-crimson_king-crimson-at-50_dvd_blu-ray

Version collector : https://burningshed.com/king-crimson_king-crimson-at-50_boxset

À votre bon cœur messieurs-dames…