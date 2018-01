Les Premières Années des ANNÉES ANTÉRIEURES (en DÉFICIT)

Dix ans après la réédition en CD d’Action et Démonstration Japonaise, le déterminant et premier album du groupe DDAA (DÉFICIT DES ANNÉES ANTÉRIEURES), pilier incontournable de la contre-culture en France depuis la fin des années 1970, le label indépendant Fractal sortira cette année le Sacré Graal de DDAA: un CD comprenant les cinq premiers 45 tours du groupe, au complet et en version remastérisée. Tous ces vinyles originaux sont maintenant des disques collectors, et c’est la toute première fois qu’il feront l’objet d’une réédition en CD!

Pour mémoire, rappelons quels étaient ces singles :

– Miss Vandann (IP 002) 7’’- 1979

– Front de l’Est (IP 003) 7’’- 1980

– Bacterial Voice Epidemia/E.B.V. (IP 004) 7’’- 1980

– Aventures en Afrique (IP 005) 7’’- 1980

– 5e Anniversaire (IP 018) 7’’- 1984

Titré « GNz-11 » (The First Five Singles 1979-1984), ce CD contiendra en outre des morceaux tirés de l’excellente compilation de 1986 Necropolis, Amphibians & Reptiles (The Music of Adolf Wölfli) par Graeme Revell, DDAA et Nurse With Wound. Ces titres de DDAA étaient les derniers qui n’avaient pas encore été réédités, ce sera désormais chose faite !

Le CD sera agrémenté d’un livret 12 pages en couleur incluant la reproduction de toutes les pochettes originales des vinyles 45 tours.

De plus, il y aura une édition limitée et numérotée à 61 copies de ce CD avec 2 titres inédits sur un 7″ bonus incluant le titre “GNz-11”, et qui sera disponible en 2 versions :

– une édition régulière limitée à 50 copies.

– une édition « collector » pour les premières 11 copies (avec un insert et copie signée).

Et parce que les labels indépendants n’ont pas la vie facile en ce moment, une souscription est lancée pour la réalisation de ce CD, et qui sera clôturée le 31 mars 2018. Pour en savoir plus, il suffit de contacter le label : fractal.rec @ wanadoo.fr

Infos : http://www.fractal-records.com/01fractal/fractal.htm

“Toutes les personnes sont les bienvenues pour cette souscription : pas seulement le public ou les mélomanes, mais aussi les musiciens, les patrons de label, les distributeurs, les dj de radio, les journalistes, le Président Français et son premier ministre etc.” (sic)