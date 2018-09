Les “Romantic Warriors” en campagne

Producteurs de la série de documentaires Romantic Warriors, dédiée aux musiques progressives, Adele Schmidt et Jose Zegarra Holder sont sur le point d’achever le quatrième volet de leur saga. Après avoir traité du rock progressif, du Rock in Opposition et du mouvement Canterbury, ils se sont attelés cette fois au Krautrock.

La matière musicale que regroupe ce terme est tellement dense que les deux réalisateurs ont décidé de diviser leur documentaire en deux parties.

C’est donc la première partie (Romantic Warriors IV : Krautrock) qui est quasi-achevée, elle traitera des groupes provenant des régions de Cologne, Düsseldorf et Hamburg. Les groupes qui apparaîtront dans ce film seront donc CAN, FAUST, KLUSTER, CLUSTER, KRAFTWERK, FLOH DE COLOGNE, NEU!, LA DÜSSELDORF, JAPANDORF et HARMONIA.

À travers plusieurs entretiens avec divers musiciens “Krautrock”, ingénieurs du son, directeurs de label et autres artistes inspirés par cette scène musicale, extraits de concerts et autres documents d’archives, le film plongera le spectateur et auditeur au cœur du bouillonnement créatif qui a marqué l’Allemagne des années 1960-70.

Adele Schmidt et Jose Zegarra Holder ont travaillé sur ce film durant trois ans, qu’ils ont fabriqué avec leurs propres deniers, sans aucune aide de sponsors. C’est pourquoi ils en appellent aujourd’hui aux dons afin que leur film soit diffusé dans le monde.

Une campagne de financement participatif a été ouverte sur indiegogo :

https://www.indiegogo.com/projects/romantic-warriors-iv-krautrock-part-1#/

Et bien sûr, n’hésitez pas à faire circuler l’info !