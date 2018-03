Les Silhouettes de Klaus SCHULZE sortent de l’ombre…

Le bruit courait depuis quelque temps, mais cette fois c’est officiel : un nouvel album de Klaus SCHULZE, intitulé Silhouettes, sortira bien cette année.

Âgé de 70 ans, le pionnier de la “kosmische muzik” s’était mis en retrait de toute production discographique et de présence scénique depuis cinq ans, en raison de ses problèmes de santé. Il éprouve désormais la nécessité d’une réorientation et d’une focalisation à l’essentiel. C’est dans cet esprit qu’il a conçu les quatre nouvelles compositions de Silhouettes, dans une veine réflexive, introspective et contemplative.

Disponible en CD, en double LP et sur les plateformes digitales, ces Silhouettes apparaîtront le 25 mai prochain sur le label SPV.