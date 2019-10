L’invitation au Voyage à l’Espace Ararat à Paris, septembre 2019

L’Invitation au Voyage

à l’Espace Ararat à Paris,

le 27 septembre 2019



L’Invitation au voyage, on s’en souvient, est le titre de deux poèmes de Charles Baudelaire ; l’un, en vers, figure dans Les Fleurs du mal (dans la première section intitulée Spleen et Idéal) et l’autre, en prose, Le Spleen de Paris. Or, c’est précisément à Paris que ce “voyage” a débuté, mais il ne fut pas de nature à véhiculer du spleen, bien au contraire !

Cette Invitation au voyage avait été lancée par trois artistes ancrés dans la tradition musicale persane, les frères GHANI, soit Jawid au chant et à l’harmonium, Najib au chant et Rahim au dholak.

Leur voyage au sein de cette aire musicale était ponctué de chants traditionnels et populaires provenant d’Afghanistan, d’Iran et d’Inde, avec des textes de grands poètes et mystiques moyen-orientaux auxquels se sont joints des mots de fameux poètes français tels que Paul Éluard et de Pierre de Ronsard.

Solidement épaulés par Kengo Saito au rubab, Pouya Khoshra Vesh au kemenche et Farukh Hussain au tabla, les frères GHANI ont su transmettre leur amour de ces œuvres musicales persanes et indiennes et de cette littérature française, prodiguant un esprit de liesse et de ferveur spirituelles tout au long du concert qui a emporté l’adhésion du public.

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.