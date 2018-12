L’Opposition change de camp

Avec l’annonce récente de la cessation d’activité de l’association Rocktime, beaucoup se sont demandés ce qu’il allait advenir du festival Rock in Opposition qui se déroulait tous les ans à Cap’Découverte, près de Carmaux.

Qu’ils se rassurent, le festival aura sa douzième édition ; mais elle se tiendra cette fois les 9, 10 et 11 mai 2019, non plus à Carmaux, mais à Lyon (salle Le Périscope) et à Bourgoin-Jallieu (salle Les Abattoirs). “Rencontre de musiciens de haut vol et d’un public de passionnés venu des cinq continents, les Abattoirs de Bourgoin-Jallieu et le Periscope à Lyon sont honorés d’accueillir ce rendez-vous incontournable des musiques d’aujourd’hui, dont la qualité d’accueil et l’exigence de la programmation artistique ne se démentent pas au fil des ans.”

11 groupes français et internationaux seront à l’honneur dans la programmation de cette nouvelle édition : à la fois des références historiques de ce mouvement, comme John Greaves et Geoff Leigh (Angleterre), The Watts (Chris Cutler, Tim Hodkinson, Yumi Hara), ou encore Koenji Hyakkei (Japon), des jeunes groupes internationaux (Schnellertollermeier, APaTt, mais aussi la jeune scène française (Mange Ferraille) et tout particulièrement celle d’Auvergne Rhône-Alpes, en partenariat avec l’association Dur et Doux (Poil, Piniol). En point d’orgue, on assistera également au grand retour du groupe Présent, qui présentera de nouvelles compositions, et la présentation de l’œuvre majeure de Robert Wyatt, Rock Bottom, par le North Sea Radio Orchestra avec John Greaves & Annie Barbazza.

Le Rock in Opposition carmausin n’est plus, vive le Rock in Opposition lyonnais !

