L’Opposition se met en berne

En 2018, après la onzième édition du festival Rock in Opposition de Carmaux, l’association Rocktime annonçait sa dissolution. Cela n’a pas empêché le festival d’avoir une édition supplémentaire en mai 2019, moyennant un changement de crémerie puisqu’il s’est tenu cette fois à Lyon et à Bourgoin-Jallieu. On croyait que le R.I.O. avait trouvé un nouveau sanctuaire qui pourrait lui permettre de continuer à plaider la cause des musiques avant-gardistes, progressives et expérimentales. Las ! Son directeur artistique, Michel BESSET, vient de faire cette annonce officielle :

« C’est avec beaucoup de regret que je dois vous annoncer aujourd’hui que la 12e édition du ROCK IN OPPOSITION France Event qui s’est tenue à Bourgoin-Jallieu et Lyon en mai dernier est la dernière du nom.

En effet, compte tenu du changement de direction de la scène de musique actuelle « Les Abattoirs », et de la mutation complexe des missions de son équipe, il serait très risqué d’envisager une prochaine édition.

À l’issue de l’arrêt du R.I.O. de Carmaux, nous avions, José Molina (Directeur des Abattoirs) et moi-même fait le maximum pour maintenir cet évènement unique sur le territoire national.

Aujourd’hui c’est la fin de cette magnifique histoire.

Et c’est avec beaucoup de peine, à la fois pour les organisateurs, bénévoles, techniciens, artistes et public que nous devons prendre cette décision.

Pour ma part je continue à travailler sur d’autres projets dont, j’espère, j’aurai l’occasion de vous parler très prochainement…

Merci à vous tous pour cette fabuleuse aventure.

Et Vive la MUSIQUE.

Michel Besset »

Après une douzaine d’années d’existence, ce grand rendez-vous des musiques improbables qu’était le festival Rock In Opposition, qui drainait régbulièrement un public international, ferme donc boutique, non sans avoir, on l’espère, semé des graines qui pousseront par la suite.

Rock In Opposition France Event is dead, long life Rock In Opposition !