LUNE BLEUE TRIO – Indigo

(Autoproduction/Coop Breizh)

Après deux albums en solo, la harpiste Clotilde TROUILLAUD nous revient en trio avec le guitariste Erwan BERENGUER et le batteur Jean-Marie STEPHANT. Talentueux et jamais à cours d’idées créatives, ils évoluent avec aisance et agilité entre jazz, rock et musiques traditionnelles, se faisant forts d’explorer toutes les possibilités musicales, extraordinaires, qui émanent de l’univers imaginé par Clotilde TROUILLAUD.

Elle-même est loin d’en être à sa première équipée. Elle fait d’abord partie en 2005 des FILEUSES DE NUIT, un trio de jeunes harpistes atypiques aux parcours distincts et aux expériences multiples, qu’elle forme avec Marie WAMBERGUE et Aurore BREGER pour créer un univers musical bien à elles. Ensuite, c’est SYLBAT qu’elle crée à l’automne 2006, s’entourant d’une formation électrique à la section rythmique redoutable. C’est un impressionnant répertoire rock’n roll qui est alors mis sur pied, avec en tête les sons de groupes comme le MAHAVISHNU ORCHESTRA, KING CRIMSON ou encore WEATHER REPORT – que du très lourd ! – tout en étant également influencé par les musiques celtiques que chacun des musiciens a croisé dans son parcours.

Désormais, avec LUNE BLEUE TRIO, c’est encore une nouvelle voie qu’elle expérimente, des sonorités nouvelles mettant en relief une écriture originale où les mélodies, parfois mélancoliques, se parent de la force des musiques traditionnelles. Avec cette instrumentation inédite, les compositions audacieuses de Clotilde TROUILLAUD prennent une nouvelle dimension, entre solitude et retrouvaille, voyage et contemplation, expression indéfinissable d’une émotion toujours neuve et semblant pourtant issue de toute éternité.

Les compliments abondent, tels que « Simplicité, délicatesse, paix, airs souvent dansants, harmonies souvent surprenantes, inventivité mélodique » ou « L’artiste nous ouvre la porte d’un univers musical original, d’une belle richesse sur le plan des harmonies. Thèmes méditatifs aux notes orientales ou airs enlevés aux consonances irlandaises : on se laisse volontiers transporter ». Je m’arrête là, vous m’avez compris.

Ce trio, mené par Clotilde TROUILLAUD, une harpiste aussi exceptionnelle qu’aventureuse, est incontournable.

Frédéric Gerchambeau

Site : www.clotildetrouillaud.com

Page : https://soundcloud.com/clotilde-trouillaud