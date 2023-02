32 vues

MAAJUN – Vivre la Mort du vieux Monde

(Souffle Continu Records)

MAAJUN est né à la fin des années 1960 de la rencontre de cinq musiciens multi-instrumentistes aux racines musicales différentes mais complémentaires, animés par l’envie de se livrer à une critique du monde qui n’avait à proposer aux jeunes qu’une vie d’ennui vouée au travail, avec des textes engagés en ce sens marqués par l’après-mai 1968.

La formation est composée d’Alain ROUX (flûte, saxophone, harmonica, zither – cithare – et chant) et Cyril LEFEBVRE (guitare acoustique, 12 cordes, dobro, banjo, orgue) qui jouent du blues acoustique en duo depuis 1964 ; Jean-­Pierre ARNOUX (batterie, saxophone, tablas, vibraphone), batteur de jazz et de free‐jazz ; Jean-Louis LEFEBVRE (basse, violon, guitare acoustique et chant) et Roger SCAGLIA (guitare électrique, clochettes, shenaï – hautbois indien – et chant) qui ont déjà enregistré chez Vogue avec LE MUSICAL COLLEGE (EP La Colombe en 1968 avec Jack BLACKSTONE, futur co-fondateur de MALUZERNE et Lucien « Laurent » VOULZY).

Avec une orientation musicale qu’il considérait comme peu « vendeuse », un message politique et un esprit préfigurant l’idéologie punk et des textes (en majeure partie écrits par Gérald ESCOT BOCANEGRA, poète influencé principalement par RIMBAUD et par LAUTRÉAMONT) qu’il jugeait trop subversifs et immoraux, le label Vogue refusa de sortir l’album enregistré dans ses studios par MAAJUN en 1970. Pourtant, du point de vue artistique, Vivre la Mort du vieux Monde offre des compositions riches et variées, inspirées du blues, du cajun, du free-jazz, du rock psychédélique, du folk et des musiques du Monde (Inde, Tibet, Brésil, Louisiane…) avec une dose de folie et d’expérimentations qui, loin de choquer les auditeurs de leurs concerts, les ont tellement ravis que ceux-ci ont harcelé le label jusqu’à ce qu’il commercialise enfin le disque début 1971. Il va sans dire que MAAJUN est loin d’avoir bénéficié à l’époque d’une promotion ou d’une distribution suffisante pour élargir son public.

Vivre la Mort du vieux Monde alterne cris de révolte, Marseillaise « rouillée » (Avertissement) avec des compositions électrifiées inspirées du blues-rock de l’époque et influencées par le free-jazz sur plusieurs titres, et des mélodies légères et lumineuses, des airs de fête, comme cette Chanson du Boulot hystérique aux allures de Carnaval de Rio qui invite à la danse. Les instruments acoustiques mêlés à la formation à la fois rock, folk, jazz et world apportent des couleurs diversifiées, ainsi que le chant soit pop, soit déclamé ou même féérique (le superbe Crépuscule des Alchimistes). Les psalmodies accompagnées de clochettes et du shenaï rappellent les cérémonies monacales tibétaines dans l’impressionnant Chœur du Peuple las, qui ouvre la face B et sa Longue Marche de sept morceaux.

Peu après la sortie confidentielle de son album, MAAJUN se sépare. Jean-Pierre ARNOUX et Jean-Louis LEFEBVRE, souhaitant évoluer vers un projet moins marqué par la politique, forment le groupe MAHJUN qui connaît une carrière plus prolifique.

De longues années plus tard, le label français Souffle Continu Records rééditait en LP les deux premiers albums de MAHJUN parus initialement en 1973 et en 1974 sur le label de Pierre BAROUH, Saravah, et dont la musique est tout autant d’avant-garde que celle de son « ancêtre » MAAJUN. Ces deux LP sont encore disponibles sur Bandcamp.

Vivre la Mort du vieux Monde méritait lui aussi une seconde vie, et c’est encore Souffle Continu Records qui s’est démené pour déterrer, restaurer, remastériser et redonner vie à cette œuvre majeure du paysage underground français, pour le plus grand plaisir des fans et des amateurs de musiques libres et inclassables. L’album est désormais disponible en CD et en LP dans la boutique parisienne de Souffle Continu, qui est également disquaire spécialisé depuis 14 ans. On peut aussi se procurer ces galettes CD et vinyle sur commande ainsi que la version numérique en diverses qualités, via le Bandcamp de Souffle Continu.

Sylvie Hamon

Label : https://www.soufflecontinurecords.com

Boutique : https://www.soufflecontinu.com

Bandcamp : https://soufflecontinurecords.bandcamp.com/album/vivre-la-mort-du-vieux-monde