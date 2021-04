5 vues

MACHINE MASS SEXTET – Intrusion

(Off Records / Moonjune Records)

Cela fait dix ans maintenant que MACHINE MASS ose tout, même l’impensable, et surtout réussit tout avec un talent fou. Car c’est en 2011 que s’est formé MACHINE MASS. Cela avait commencé par un duo, d’un niveau déjà insolent, association du guitariste belge Michel DELVILLE, qui jouait dans THE WRONG OBJECT et dans VEGIR, et du batteur Tony BIANCO, qui officiait avec Elton DEAN, Paul DUNMALL et Evan PARKER.

Ces deux musiciens se connaissaient et s’appréciaient depuis un bon bout de temps déjà. Le duo, unanimement salué pour sa capacité à passer d’un climat à son contraire avec le même brio, devient vite un trio avec l’arrivée d’Antoine GUENET aux claviers. Un autre musicien belge d’un niveau exceptionnel, puisque déjà claviériste de THE WRONG OBJECT et d’UNIVERS ZÉRO.

C’est en 2017 que ce trio va stupéfier son monde avec la sortie de son album Machine Mass Plays Hendrix. Oui, il fallait avoir un culot énorme pour monter sur scène et interpréter les uns après les autres des standards de l’immense et regretté Jimi HENDRIX. Mais si MACHINE MASS se le permettait, c’est qu’il savait pouvoir le faire techniquement parlant et sans trahir l’esprit du génial guitariste. De fait, MACHINE MASS demeurait impérial et mieux encore, inventif et volubile, quand il se lançait dans un Third Stone From The Sun ou dans un Purple Haze. Voici que MACHINE MASS est devenu un sextet avec l’arrivée de Laurent BLONDIAU à la trompette, de Manuel HERMIA au saxophone et de Damien CAMPION à la contrebasse.

Et avec son nouvel album, Intrusion, MACHINE MASS montre qu’il souhaite désormais explorer des sentiers plus quotidiens et plus intimistes du jazz, mais toujours avec cet énorme talent qui lui permet d’aller là où d’autres musiciens n’oseraient pas se risquer.

C’est exactement l’esprit du titre Intrusion, d’Antoine GUENET, qui sinue et s’insinue tel une vipère harmonique, mais dont le venin ne serait musicalement que luxe, calme et volupté. C’est aussi ce que dit le titre de Michel DELVILLE, intitulé Not Another Loud Song, où tout reste dans le feutré, le clair-obscur et l’indicible.

Pour autant, MACHINE MASS n’en continue pas moins à honorer les très grands du jazz avec en ouverture un plus que superbe hommage à John COLTRANE, avec Africa, et en final un magnifique In a Silent Way, hommage à Joe ZAWINUL.

Voilà qui fait d’Intrusion, quatrième album de MACHINE MASS, une nouvelle superbe réussite et, pour tout dire, un nouvel opus indispensable pour tous les amateurs du genre !

Frédéric Gerchambeau

Page : https://thewrongobject.bandcamp.com/album/intrusion