Made To Measure Vol. 47 : Fictions

(Crammed Discs)

Il serait dommage de passer à côté d’un tel disque. Fictions, nouvelle pépite de la série MTM, est un disque rempli de découvertes et s’adresse principalement à tous les amoureux de musique secrète mêlant, avec une certaine dose d’alchimie, la musique « ambient », l’expérimental et le néo-classique. Cet album a la particularité de réunir des artistes historiques comme Benjamin LEW et Steven BROWN et des personnalités singulières comme Lucretia DALT, Inne EYSERMANS ou Matias AGUAYO dont les C.V. musicaux orientés pop-club les ont amenés vers le genre « ambient » expérimental.

Mais le plus intéressant avec ce disque est qu’il permet surtout de découvrir la nouvelle vague néo « ambient » féminine internationale. Cette idée est tout bonnement fabuleuse. Enfin, voici un document qui met en avant des musiciennes, des compositrices, des sculptrices sonores à la créativité folle, débordante et émotionnellement forte. Avouons immédiatement notre inculture, mais il est vrai que nous ne connaissions que peu de femmes, à part Bérangère MAXIMIN ou quelques grands noms dans le genre. Quelle honte, mes amis !

Heureusement, ce disque arrive à point nommé, tel un cadeau avant Noël, pour combler nos scandaleuses lacunes. Fictions est une succession étourdissante de pièces instrumentales (des « fictions sans paroles »), une plongée dans les profondeurs mystérieuses de la musique « ambient ». Nous découvrons des peintures atmosphériques à la fois rafraîchissantes, délicates et savamment construites, aux diversités mélodiques et aux sonorités multiples somptueuses. Nous entrons avec une certaine fébrilité dans des mondes colorés et flamboyants, apaisants et silencieux. Nous commençons avec la spécialiste du synthé modulaire, l’américaine Kaitlyn Aurélia SMITH et son titre Waterways.

C’est une pièce qui étonne par sa fraîcheur, sa légèreté, sa simplicité rappelant un brin KRAFTWERK au temps de Ralf & Florian. Mais nous détectons aussi, via sa construction répétitive devenant étourdissante, un héritage tribal et world assez prononcé et qui n’aurait pas déplu à Jon HASSELL. Autre preuve ici que nous voyageons encore et toujours avec Crammed Discs pour découvrir d’autres cultures, d’autres sonorités et d’autres histoires.

Le titre suivant, foncièrement différent par son aura mélancolique, est tout aussi exquis. Museum Critic par Christina VANTZOU ferait davantage penser à du Harold BUDD, avec la présence d’un piano hivernal, triste secondé par quelques effluves fantomatiques de flûte.

Et que dire de la pièce de plus de six minutes, d’une grande puissance émotionnelle, intitulée Bird que nous devons à Mary LATTIMORE. Avec cette harpiste américaine, nous partons directement en plein cœur du pays des rêves. C’est féérique et tellement lumineux avec cette harpe à la douceur subtile et dont les caresses sont imprégnées d’amour et de bonté.

Par contre, avec Inne EYSERMANS du groupe pop expérimental AMATORSKI, nous changeons complétement d’ambiances. Blue privilégie un univers expérimental plus sombre et légèrement dissonant.

Un autre moment passionnant se dévoile avec la pièce The Sun, Perhaps Three of Them par la compositrice française Félicia ATKINSON. Ici, il se propage une atmosphère profondément mystérieuse dressant un panorama sonore en perpétuelle mutation, qui n’est pas sans rappeler certains travaux de Peter FROHMADER. Cette musicienne, également plasticienne, se distingue notamment par un travail alliant chuchotements de voix et « field recordings », et dont les influences couvrent la poésie, la littérature, la science-fiction et le cinéma.

Sur ce disque, il y a tellement de belles choses à écouter que nous ne pouvons pas en dire plus si ce n’est qu’il faut vous procurer rapidement ce nouveau Made To Measure. De plus, pour compléter notre bonheur, parmi ces dames savantes, nous retrouvons avec plaisir des musiciens que nous apprécions beaucoup comme STUBBLEMAN en duo avec le trompettiste norvégien Nils Petter MOLVAER (dont les intonations rappellent Jon HASSELL) ou Matias AGUAYO lors une collaboration unique (ayant eu lieu dans la jungle mexicaine) avec Lucretia DALT et Camille MANDOKI. Ils nous livrent une composition de haute volée où la voix onirique de la chanteuse mexicaine vogue sur une musique rappelant d’abord celle de GLASS ou de Piero MILESI, devenant ensuite plus obscure et silencieuse pour finalement se métamorphoser en une mélodie évanescente teintée de nostalgie.

Pour finir en beauté, nous avons droit à un titre de Benjamin LEW et de Steven BROWN, A.D. sur la Carte, enregistré live lors de retrouvailles à Bruxelles en novembre 2021 pour une soirée spéciale MTM. C’est un superbe témoignage atmosphérique, très prenant et ornementé de détails sonores complexes, riches et dépaysants. Cette musique répétitive, telle une suite logique à celle d’ENO et de HASSELL, quatre décennies plus tard, est un appel vibrant vers d’autres horizons musicaux, amplifié par les errances crépusculaires du saxo solitaire de BROWN.

Fictions est une véritable source d’émerveillement musical et vient compléter brillamment une série devenue légendaire.

C’est surtout aussi un bon moyen d’entrer dans la musique « ambient » actuelle et de découvrir par la même occasion des musiciennes exceptionnelles.

Cédrick Pesqué

Label : http://crammed.be/