MAGMA dévoile son opération « Kãrtëhl »

En activité depuis 2020, la nouvelle formation de MAGMA, a mis à profit la « pause pandémique » pour préparer un nouvel album, dont l’enregistrement et le mixage ont été effectués par Francis Linon entre le 7 mars et le 12 juin 2022. Sa sortie est donc d’ores et déjà acquise pour l’automne 2022, et il s’agira cette fois d’un album de groupe dont l’ambiance devrait trancher avec les précédents.

Le groupe s’en explique ainsi : « À la suite de la création d’un nouveau line-up en 2020, nous avons une fois de plus proposé aux musiciens d’amener des compositions, Christian VANDER n’ayant jamais fait le choix délibéré d’être seul compositeur de MAGMA. Mais de facto, aucun musicien parmi les dizaines ayant participé à cette aventure, n’avait proposé de nouveau morceau depuis des décennies. Après Zëss, qui laissait entrevoir un avenir plutôt sombre, ce nouvel album lumineux et résolument optimiste, est le résultat d’un travail collectif, une « opération Kãrtëhl ». »

En partie déjà dévoilé lors des récents concerts du groupe, le répertoire de Kãrtëhl comprendra six nouvelles compositions, dont une de Hervé AKNIN, Do Rïn Ïlïuss ; une de Thierry ELIEZ, Walömëhnd Ëm ; une de Simon GOUBERT, Wïï Mëlëhn Tü ; et trois de Christian VANDER, Hakëhn Deïs, Irena Baladina et Dëhnde. La première et la dernière citées ont été en fait composées en 1978 mais jamais enregistrées jusqu’à présent, et leurs versions démo de l’époque figureront également en bonus de l’album. Elles offriront l’occasion d’écouter le regretté René GARBER au piano et aux vocaux.

Publié comme on s’en doute par Seventh Records, Kãrtëhl sera disponible en CD le 30 septembre prochain et le 7 octobre suivant en LP, soit la veille du concert de lancement qui doit avoir lieu aux Folies Bergère, à Paris. Ce concert sera suivi d’une mini-tournée au Japon entre le 24 et le 27 octobre, puis par une date exceptionnelle, le 27 novembre, à l’Opéra Garnier de Monte-Carlo, où MAGMA sera accompagné de l’Orchestre philharmonique local.

https://seventhrecordsmagma.bandcamp.com/album/k-rt-hl