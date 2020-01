MAGUIRE / PYNE / HEWINS (MPH) – Taxonomies

(Discus Music)

MAGUIRE PYNE HEWINS, en plus court MPH, est un trio regroupant des esprits parmi les aguerris de la planète en matière d’improvisation. Pour ces musiciens-là, tout leur est permis et dès lors ils se permettent tout, ce qui va du plus classique au plus fou, du plus émouvant au plus humoristique. Mais c’est la première fois, sur Taxonomies, qu’ils mettent leurs talents exceptionnels en commun. Et ils ont choisi la nature comme source d’inspiration.

C’est Alex MAGUIRE – pianiste et organiste qui a entre autres collaboré à bon nombre de formations “canterburyennes” avec Hugh HOPPER, Elton DEAN, Pip PYLE, Richard SINCLAIR, etc. – qui a eu l’idée de constituer ce trio, après avoir joué individuellement avec Martin PYNE, batteur et percussionniste, et Mark HEWINS, guitariste lui aussi bien connu du milieu “canterburyen” (Elton DEAN, Hugh HOPPER, SOFT HEAP, MASHU, GONG…).

Chacun a pu piocher dans sa propre expérience pour partir, souvent très loin, dans la délicatesse, l’atmosphérique ou, au contraire, dans le lourd et l’abrasif. On reconnaîtra ici et là l’influence du jazz abstrait de Jimmy GIUFFRE ou de celle, plus ésotérique encore, de John CAGE. Mais le plus incroyable est que Taxonomies n’a été enregistré qu’en deux petits jours.

C’est d’abord les presque dix minutes de False Jasmine qui ont été improvisées. Mais le temps ne compte pas lors d’une improvisation. Ce qui compte, c’est l’inspiration et la confiance en soi pour mettre posément cette inspiration en musique. Cependant, mettre en boîte un premier morceau est toujours capital. C’est ce qui lance réellement la machine.

Une fois la machine lancée, il n’y a plus qu’à dérouler, morceau après morceau, avec une confiance en béton et un plaisir de jouer, d’improviser, toujours renouvelé. Et là, ça n’a pris que deux petits jours pour terminer les enregistrements sans que rien ne soit à retoucher. Voilà la preuve de la qualité stratosphérique de ce fantastique trio.

Frédéric Gerchambeau

Page label : https://discus-music.co.uk/catalogue-mobile/dis87-detail