Marc HURTADO & Alan VEGA – Sniper

(Le Son du Maquis / rééd. Munster Records)

Voilà le genre de disque qui devrait passer en boucle dans toutes les bonnes maternités. Commençons à frapper fort dès la naissance et habituons les petits à écouter Alan VEGA plutôt que les niaiseries quotidiennes. Éjectons de leurs esprits les succès de l’été et autres hits pollueurs, et développons une contre-culture musicale. Certes, la tâche n’est pas facile; cela va nous demander du temps, mais c’est une lutte nécessaire de tous les jours. « Warrior Fight Fa Ya Life » hurlait VEGA sur Station. Sinon les S.S. Eyes viendront les capturer et Dieu seul sait l’avenir qu’ils leur réservent. Résistons pour commencer grâce à la musique. La guérilla électronique, VEGA l’a amorcée depuis plus de 30 ans. Il aurait pu être abandonné au bord d’une route déserte, ultime crucifié de l’ère post-nucléaire. Mais, non, il tient toujours debout, à plus de 70 ans (il est né en 1938).

Sniper est un album puissant, un détonateur de sons électro hargneux qui va vous remuer dans tous les sens. Violent et terrifiant (Bang Bang, Fear) : bienvenue dans notre monde où le sniper guette sa proie, où la guerre, la mort et la peur se côtoient avec délectation. Le sang coule, les héros tombent… Dernier sacrifice pour sauver votre âme ! Parce que ce monde, c’est votre monde et c’est vous qui l’avait enfanté !

Sniper marque la nouvelle collaboration entre le King SUICIDE et le français Marc HURTADO (musicien, performer, cinéaste, producteur). Ce dernier et son frère se sont faits connaître par leur duo expérimental-indus, ÉTANT DONNÉS (référence à l’ultime œuvre de Marcel DUCHAMP) et avaient invité VEGA sur l’album Re-Up en 1999. Ils s’étaient retrouvés aussi sur scène, notamment au Centre Pompidou de Paris, avec CHRISTOPHE.

HURTADO, à la base du concept de Nouvelle Musique Électronique, ayant travaillé avec Lydia LUNCH, Gabi DELGADO (DAF) et Michael GIRA (SWANS) ne pouvait pas manquer de croiser son chemin avec Alan VEGA. Leur rencontre était écrite dans les étoiles.

La musique composée par HURTADO est hypnotique de bout en bout, menaçante et désespérée (Sacrifice), prise de convulsions techno destructrices et indus, annonciatrices de catastrophes (Bang Bang, Juke Bone Done, Criss Cross, Crazy Driver). Pas une seule fausse note n’est à souligner.

HURTADO est resté fidèle à l’étoile VEGA et se place dans la continuité de 2007, Sombre et Station. Nous nous en apercevons dès l’intro, pleine d’une tension prête à exploser, retenue par ses grésillements obscurs à la MERZBOW, suivi du volcanique Bang Bang, libérant un feu dévastateur de sons guerriers. De là se dresse un lieu de désastres, inquiétant (Fear), perturbant, quelque peu malsain, où la mort n’est pas loin (It), où les héros luttent pour survivre. La musique répétitive de It semble échapper d’un Interface (Jet Girl) ou autres machines de la planète HELDON, alors que nous percevons ici et là des familiarités avec la motorik musik. Les connaisseurs de musique électro nique allemande (école MOEBIUS-PLANK) peuvent trouver leur compte ici.

Le titre-clé, Sniper, capte à lui seul l’atmosphère tendue de l’album : une musique sombre, drone, radicale, même si parfois le duo s’autorise une petite ballade synthétique avec Saturn Drive Duplex comme SUICIDE a pu en faire dans le passé ; en gros, il s’agit du morceau le plus facile d’accès. Des ambiances crépusculaires de fin des temps surgissent sur Let The Blood Drip et le final Prison Sacrifice où VEGA est rejoint par Lydia LUNCH, figure de la no wave.

HURTADO ne trahit en rien la vision futuriste, apocalyptique et artistique de VEGA dont la voix conserve toute sa grâce et sa rage éternelle. Une voix intacte et unique qui vous donne toujours autant de frissons. Sniper est un manifeste technoïde enflammé et torturé qui vous happe de ses griffes acérées. La balle du sniper ne vous a pas raté; elle vous explose en pleine tête !

Finalement, cela ne semble pas être une si bonne idée de faire écouter ce CD aux nouveaux-nés. Laissons-les rêver (Dream Baby Dream), espérer et croire (I Believe). Ils finiront par se rendre compte assez tôt (dès l’école en fait) qu’ils sont foutus !

Cédrick Pesqué

Pages : http://maquismusic.blogspot.com/

https://munsterrecords.bandcamp.com/album/sniper

(Chronique originale publiée dans

TRAVERSES n°30 – mai 2011)