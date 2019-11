Mark WINGFIELD/Gary HUSBAND – Tor&Vale

(Moonjune Records)

La première fois que je vous ai parlé de Mark WINGFIELD, une sorte de guitar-hero au jeu indifféremment rock, jazz ou classique aussi débridé que passionnant, c’était en mai 2018 à l’occasion de la sortie de son Lighthouse en compagnie de Markus REUTER, musicien/producteur exceptionnel, et d’Asaf SIRKIS, batteur d’un niveau stratosphérique, un album éblouissant aux accents mystiques enregistré en six jours dans un lieu magnifique et on ne peut plus inspirant, la Casa Murada, à Banyeres del Penedes, en Catalogne, un manoir d’une splendeur magique datant du XIe siècle.

La deuxième fois que je vous ai parlé de Mark WINGFIELD fut en novembre 2018 pour son Tales from the Dreaming City enregistré, certes encore en compagnie d’Asaf SIRKIS aux baguettes, mais également avec le fabuleux bassiste qu’est Yaron STAVI, un album tissé d’émotions et d’imaginaire aux confins du jazz-rock et du rock progressif.

Cette fois, pour cet envoûtant Tor&Vale, notre Mark WINGFIELD, qui marche fièrement dans les pas d’un David TORN, Terje RYPDAL, d’un Adrian BELEW ou encore d’un Allan HOLDWORTH, a mis en boîte huit morceaux qu’il joue ou improvise avec l’extraordinaire pianiste Gary HUSBAND pour un album de nouveau enregistré dans la Casa Murada.

Et de toute évidence, la magie de l’antique manoir a encore superbement opéré. Les cinq morceaux composés par Mark WINGFIELD sont tour à tour atmosphériques, abstraits ou ou contraire évocateurs. C’est une sorte d’arc-en-ciel de styles épiques ou profonds qu’explore de son infini talent le guitariste, pour notre plus grand plaisir et très assurément pour son plus grand bonheur aussi, appuyé par un Gary HUSBAND à son sommet au piano.

Quant aux trois autres morceaux, il s’agit d’improvisations, d’impromptus imprévus. Et c’est juste bluffant, selon les moments entre l’expérimentation en temps réel, le “hors-limite” assumé et le carrément majestueux.

Deux immenses musiciens, huit morceaux d’anthologie, du très grand art à chaque seconde, un plaisir sans cesse renouvelé, j’ai tout dit.

Frédéric Gerchambeau

Site : www.markwingfield.com

Page : https://markwingfield-moonjune.bandcamp.com/album/tor-vale-hd

Label : www.moonjune.com