MARKUS REUTER – Truce

(Moonjune Records)

Le trio REUTER/TRENTINI/SIRKIS a tout simplement l’air d’une éclatante évidence quand on connaît ces musiciens. Mais il aura quand même fallu ce magnifique et gigantesque Truce pour que ce super-groupe déferle en vagues harmoniques massives sur un album.

Markus REUTER (CENTROZOON, STICKMEN, CRIMSON PROJEKCT, TUNER…), ce maître absolu de la Touch Guitar, et Asaf SIRKIS, ce batteur stratosphérique dont j’ai tout récemment chroniqué le fabuleux album Our New Earth, se connaissaient déjà bien, puisqu’ils avaient joué sur deux des albums, tout à fait exceptionnels également, de Mark WINGFIELD, Lighthouse et Tales from the Dreaming City.

Si on ajoute maintenant à ce duo de rêve l’incroyable bassiste/producteur qu’est Fabio TRENTINI, qui a d’ailleurs mixé Truce, on obtient un power-trio d’un niveau phénoménal. Alors bien sûr, Truce est d’abord l’album de Markus REUTER, qui nous fait là une éblouissante preuve de sa capacité à composer des morceaux à la fois solidement bâtis et agréablement variés. Mais juste à côté de lui, Asaf SIRKIS et Fabio TRENTINI sont proprement fantastiques à la batterie et à la basse.

C’est en réalité eux qui portent aux nues Markus REUTER quand il déroule ses solos virtuoses, tantôt explosifs et solaires, tantôt introspectifs et lunaires. Pour être franc, Leonardo PAVKOVIC aurait pu difficilement mieux choisir que ce trio volcanique pour fêter le 100e album de son déjà plus que légendaire label Moonjune.

Truce est sans nul doute un futur classique dans son genre. Ceux qui adorent les solos de guitare à la Robert FRIPP vont être aux anges. Mais en fait il y a toutes sortes de climats dans ce Truce, du plus bouillant au plus atmosphérique, du plus mélodique au plus étrange, sans compter les moments où guitare, basse et batterie sont imbriqués d’une manière surnaturelle et labyrinthique.

Plus que tout, Truce est un album qui transpire le bonheur de jouer et de ne jamais se fixer de règles ou de limites. Plus que la virtuosité, c’est le plaisir, encore le plaisir et toujours le plaisir qui mène ce trio à se transcender d’une façon magistrale sur Truce !

Frédéric Gerchambeau

Site : www.markusreuter.com/

Page label : https://markus-reuter-moonjune.bandcamp.com/album/truce