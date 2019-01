MASHOMALIBU : Jack TUAL et Janick MARTIN

au Baiser Salé à Paris,

le 9 octobre 2018

Si MASHOMALIBU évoque plutôt un apéritif et les plages de Californie, les musiciens qui composent ce duo sont originaires du Pays de Redon, en Bretagne : le guitariste Julien TUAL (alias Jack TUAL) qui, après avoir accompagné la chanteuse de jazz ELLINOA, a fondé le quintet de jazz actuel COMÈTE, gagnant du Prix Action Jazz 2018, et l’accordéoniste Janick MARTIN, co-fondateur du duo et du quintet HAMON MARTIN, et également membre du Jacky MOLARD QUARTET, de N’DIALE et de SILABENN TRIO, entre autres.

Formé il y a quelques années et relativement discret sur scène faute de temps laissé par leurs formations respectives, le duo s’est produit pour la première fois à Paris dans l’un de ses célèbres clubs de jazz, le Baiser salé.

Parmi les compositions des deux musiciens, qui invitent au voyage et au rêve, on retrouve deux extraits réarrangés du Fest-Noz Symphonique, un titre du dernier opus du duo HAMON MARTIN À nos anoures ! inspiré par le poème Cruelle Attente de Gaston COUTÉ, un morceau entendu dans la rue au Kurdistan et une reprise de Sombre Dimanche, un morceau de jazz fort mélancolique écrit en 1933 par le compositeur hongrois Rezső SERESS.

Le cocktail coloré formé par la rencontre de la guitare électrique de Jack TUAL avec l’accordéon diatonique de Janick MARTIN est délicieusement enivrant. MASHOMALIBU a conçu un univers sonore proche des musiques de film allant de l’ouest à l’est, mêlant les influences bretonnes, balkaniques et orientales aux effluves folk, jazz, rock, psyché et progressives, voire planantes, où la guitare rappelant parfois les soundscapes de Robert FRIPP, notamment sur le titre qui donne son nom au duo, Mashomalibu.

Un duo à suivre !

Article et photos : Sylvie Hamon

Facebook : https://www.facebook.com/Mashomalibu-1558547237789206/

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.