MEDICINE MAN ORCHESTRA – Medicine Man Orchestra

(Aribo Productions / L’Autre Distribution)

Le projet MEDICINE MAN ORCHESTRA est le fruit – tout à fait étonnant et superbe ! – de la rencontre entre le griot béninois Seidou BARASSOUNON et le producteur français Mathieu INSA. On y oscille sans que cela choque l’oreille – et c’est bien ça le plus étonnant ! – entre tradition musicale africaine sans âge, modernité absolue à la KRAFTWERK et une délicieuse évanescence éthérée venue d’on ne sait quel ciel inconnu et profondément apaisé et clément.

De fait, c’est une véritable épopée sensorielle qui réunit sur scène les percussions de Mélissa HIE, du Burkina Faso, les machines électroniques d’Alissa SYLLA, du Sénégal, et les incantations du griot béninois Seidou BARASSOUNON. Le guitariste britannique Justin ADAMS, qui a déjà joué avec TINARIWEN et Robert PLANT, et le percussionniste nigérian Wura SAMBA, qui a déjà officié avec KEZIAH JONES et NNEKA, ont également participé aux enregistrements de la musique du spectacle composée par Alissa SYLLA.

C’est assez vous dire le très haut niveau du projet MEDICINE MAN ORCHESTRA. Mais ce n’est même pas encore tout ! Car au-delà de la scénographie confiée à Nicolas TICOT de XLR Project pour la création de fresques lumineuses en trois dimensions synchronisées à la musique, France Médias Monde, principal partenaire du projet, apporte avec RFI Labo, son expertise concernant le mixage en son binaural ainsi que la conception de vidéos en réalité virtuelle. La technologie binaurale permet notamment un rendu sonore au plus proche de l’écoute naturelle.

En fait, MEDICINE MAN ORCHESTRA explore le pouvoir émotionnel et thérapeutique de la musique et des mots par delà les frontières et à travers l’histoire. C’est un véritable défi lancé au temps. C’est se plonger dans une musique contemporaine de notre Moyen Age européen, mais qui a su rester vivante, populaire, évolutive et classique au sens profond et noble du terme ! C’est une musique qu’on entend aujourd’hui au sein des villages comme à la radio ou à la télévision. C’est une musique millénaire, écoutée et respectée dans toute l’Afrique de l’Ouest. À la fois ancienne et vivante, elle joue de plus un rôle central et fondamental dans la transmission de la mémoire par la parole.

Véritable expérience immersive, auditive et visuelle, alliant le conte musical et les arts numériques, MEDICINE MAN ORCHESTRA, qui utilise les codes de la musicothérapie, se définit avant tout comme une troupe thérapeutique itinérante et se donne comme mission l’apaisement et le mieux-être de l’humanité, en tant qu’entité sociale et culturelle.

À vous désormais de goûter à sa musique calmante et euphorisante.

Frédéric Gerchambeau

Pages : https://soundcloud.com/medicinemanorchestra

https://m.facebook.com/medicinemanorchestra/