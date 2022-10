MIRIODOR fournit de nouveaux « éléments »

17 vues

Bien connu des aficionados de la musique progressive avant-gardiste, le groupe québécois MIROIODOR, fondé en 1980 et souvent perçu comme « le plus européen des groupes nords-américains » évoluant dans cette sphère musicale, a enregistré son dixième album, Éléments, que s’apprête à publier le label américain Cuneiform Records.

Toujours constitué du claviériste Pascal GLOBENSKY, du guitariste et bassiste Bernard FALAISE et du batteur Rémi LECLERC, MIRIODOR signe avec Éléments ce qui pourrait bien être son tout dernier disque, plus de quarante ans après sa formation et au service d’une musique remarquée pour ses compositions denses aux structures labyrinthiques et aux fréquents changements de climats, révélant un aspect résolument cinématique, quelque part entre Frank ZAPPA, AKSAK MABOUL, SAMLA MAMMAS MANNA et HATFIELD & THE NORTH.

Éléments est composé de six morceaux :

Boomerang Alambic Tour de Main Poulet-Bicyclette Embuscade Conflit d’Horaires

Un extrait est en écoute ici :

https://cuneiformrecords.bandcamp.com/album/elements

Voir aussi : http://miriodor.com/

Éléments sera disponible à partir du 28 octobre 2022.