MOINES DE GYÜTO aux Temps du Corps à Paris, octobre 2017

MOINES DE GYÜTO

Les Temps du Corps à Paris

22 octobre 2017

Dans le cadre de leur tournée automnale dans plusieurs lieux de France, des moines tibétains du monastère de Gyüto ont, pour leur dernière date, investi le centre culturel Les Temps du Corps, à Paris, et ont initié une poignée de chanceux à leurs rites tantriques, avec leurs fameux chants harmoniques envoûtants et leurs cloches, cymbales, tambours et trompes télescopiques plus efficaces qu’un réveille-matin… Un moment rare !

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

