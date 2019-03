MOOD – L’Odyssée amoureuse au Générateur à Gentilly (94), janvier 2019

MOOD

L’Odyssée amoureuse

au Générateur à Gentilly (94),

le 26 janvier 2019

C’est au Générateur, fort sympathique salle d’art et de performances de Gentilly (Val de Marne), que la compositrice MOOD a présenté une création inédite, L’Odyssée amoureuse, une semaine après y avoir donné un concert solo.

Pour ce tout nouveau projet, la chanteuse aventurière s’affichait cette fois en trio, en compagnie d’Uriel Barthelemi aux sons électroniques et percussifs et de Delphine Langhoff à la batterie et aux percussions, pour une expérience polyrythmique au pouvoir incantatoire et immersif.

Dans cette configuration électro-acoustique, tribale et futuriste, MOOD a revisité une partie de son répertoire inclus dans son disque (a)live et a présenté de nouveaux morceaux fort goûteux.

Cette Odyssée amoureuse a pris la forme d’une performance sensorielle et mystique comme MOOD en a le secret, questionnant l’intime et l’espace, jouant de sa voix qui s’exprimait en plusieurs langues (française, indienne, indonésienne, intuitive, animalière…), et s’accompagnant d’un harmonium indien (instrument à vent, à anches libres, clavier et soufflerie), d’un ttunttun (tambourin à cordes) occitan, ou d’un handpan (idiophone composé de deux coupelles métalliques embouties).

La mise en espace sonore, lumineuse et visuelle assurée par Jonathan Cesaroni a achevé de donner à cette expédition musicale et poétique une dimension pluridisciplinaire.

À découvrir et à suivre ! Vivement d’autres concerts !

Site : www.mood-mood.com/

Lire notre chronique du CD (a)live.

Article : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.