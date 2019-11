MOSHÉ O’GRADY au Festival Ambient à la Crypte Ararat à Paris, septembre 2019

MOSHÉ O’GRADY

Au Festival Ambient

à la Crypte Ararat à Paris,

le 28 septembre 2019

Le quatrième et dernier artiste à s’être produit au sixième Festival Ambient de Paris a magistralement fait mentir l’idée préconçue selon laquelle l’ambient se confond avec du new âge relaxant et mielleux.

Auteur des EP Phosphenes et Ceux qui dorment du sommeil de la négligence, entendu aux côtés de la poétesse Lyson LECLERCQ (Kosmos), Moshé O’GRADY pratique la guitare drone.

Avec sa seule guitare et ses pédales d’effets, jouant dans le noir, sans projections aucune, Moshé O’GRADY a pris tout le monde à rebrousse-poil et a livré un set court mais intense, sans concession, jouant une musique âpre et envoûtante, entre ambient granitique, drone nucléaire et métal chuchotant, faisant l’effet d’une déflagration intérieure. Le côté obscur de l’Ambient Force, si on veut…

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

Site : https://mosheogrady.bandcamp.com

Facebook : https://www.facebook.com/mosheogrady/

 

