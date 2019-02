MOTHER GONG : la “femme robot” se fait coffret

Formé par Gilli SMYTH (GONG) et Harry WILLIAMSON en 1978, le groupe MOTHER GONG – dans lequel ont joué également Didier Malherbe (Gong) et Guy Evans (Van Der Graaf Generator) – avait réalisé au début des années 1980 trois albums titrés Robot Woman (1,2 et 3). Parus à l’époque en quantité limitée, ils n’ont jamais fait l’objet d’une réédition CD. Cet oubli va être sous peu réparé !

La trilogie Robot Woman va en effet être publiée en CD sous la forme d’un coffret regroupant les trois albums + un CD d’inédits (Demos & Rarities), dûment remastérisés par Harry WILLIAMSON.

Le coffret prendra la forme d’un livre “deluxe” dans lequel sont reproduites les pochettes d’origine, y compris la brochure dessinée de 15 pages qui accompagnait Robot Woman 2. Le livret contiendra un essai de Harry WILLIAMSON sur l’histoire du groupe, un guide sur la trilogie Robot Woman, un autre essai de Ric CHAFEN ainsi que de nombreuses photos inédites du groupe et les textes complets de tous les morceaux.

Les thématiques explorées par ces textes étaient spécifiquement féminins, abordant le sujet de l’émancipation au sein d’un monde aliénant et de plus en plus technologique ou évoquant les dilemmes moraux et intellectuels de l’intelligence artificielle… autant de sujets toujours d’actualité qui montrent combien MOTHER GONG était visionnaire.

Le coffret de la trilogie Robot Woman sortira le 15 mars prochain. Il peut être pré-commandé ici :

https://burningshed.com/mother-gong_robot-woman_boxset?filter_name=mother%20gong&filter_sub_category=true