Nikolay OORZHAK au Pan Piper à Paris, 10 mars 2018

Nikolay OORZHAK

“Voyage au Pays des Chamanes”

au Pan Piper à Paris,

10 mars 2018

Le Pan Piper, situé dans le 11e arrondissement de Paris, nous a convié ce soir-là à un impressionnant “Voyage au pays des chamanes” en direction de la Sibérie.

Le chamane réputé, guérisseur, pédagogue et maître de chant diphonique Nikolay OORZHAK, auteur d’un système de transmission dit « Un-Hun » (le son du soleil), nous a introduit aux arcanes viscérales de l’art vocal (le “khoomei”, décliné sous diverses formes, et chant chamanique) et musical (vièle igyl, tambour, guimbarde) de la République autonome de Touva (Fédération de Russie). Il était accompagné de son fils Amin Oorzhak (tambour, flûte limbi, chant) et d’Igor Koshkendey (khoomei, vièle igyl, luth doshpuluur), membre éminent du groupe Chirgilchin.



Plus tôt dans la journée, nous eûmes droit à la projection du rare mais précieux documentaire de Michel Débats L’École nomade, suivi d’une fort pertinente conférence menée avec les éminents spécialistes Anne-Victoire Charrin et Henri Lecomte sur les “Peuples autochtones de Sibérie”.

Merci à Altan-Art et à Borealia d’avoir organisé cet événement rare qui témoigne de la vigueur et de la profondeur de ces pratiques artistiques de l’Est sibérien à l’immense portée spirituelle.

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Site : http://altan-art.com/nikolay-oorzhak/