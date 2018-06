NISHTIMAN au Festival Parfums de Musiques à la Roseraie du Val-de-Marne, 21 mai 2018

NISHTIMAN

Festival Parfums de Musiques

à la Roseraie du Val-de-Marne, l’Hay-les Roses,

le 21 mai 2018

Constitué de musiciens kurdes d’Irak, d’Iran et de Turquie, le groupe NISHTIMAN, dirigé par le percussionniste Hussain ZAHAWY, se fait fort de présenter la musique kurde dans tous ses états, entre envols méditatifs et instants de liesse grisants, accents mélancoliques, instants introvertis, tonalités enjouées, moments d’exubérance, le tout saupoudré de nostalgie.

Combinant instruments à cordes (kamantché, tanbur, santour), instruments à vent (zorna, doudouk…) et percussions (daf, bendir…) et chant traditionnel féminin, NISHTIMAN explore tout à la fois traditions mystique soufie, mâqâmat persans et chants folkloriques liés aux naissances, mariages et enterrements dans une perspective aussi enracinée que contemporaine.

NISHTIMAN (qui signifie justement “la patrie”) efface toute trace d’étanchéité entre les différents territoires nationaux du Kurdistan, dont il affirme l’existence (au moins) culturelle avec audace et éclat ; et ce concert en a démontré toute la pertinence et la force fédératrice.

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.