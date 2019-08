NOON à Vannes, juin 2019

NOON

sur le Port de Vannes,

le 1er juin 2019

Le groupe NOON lors de la Semaine du Golfe à Vannes.

Avec quatre cornemuses (issues du bagad de Vannes, s’il vous plait) et des machines, le “Breizh Boys Band” et son DJ ont fait la jonction entre la musique de bagad et l’électro des samedis soirs, et ont transformé le port de Vannes en un dance-floor d’un nouveau genre.

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

 

