OTAVA YO – Do You Love

(ARC Music)

OTAVA YO est un groupe difficilement classable dans une catégorie précise. Si la musique se pare de couleurs folk-rock, la question est de savoir de quelle musique folk il s’agit. Certains des musiciens officiaient dans une autre formation, REELROAD, qui s’affichait ouvertement celtique. Puis, désirant se rapprocher des traditions russes, ils ont formé en parallèle OTAVA YO en 2004 toujours mené par Alexey BELKIN (voix, instruments à vent, percussions)

Le précédent album, enregistré en public en 2015, n’avait hélas pas été distribué en dehors du marché russe. Un nouvel opus a ensuite vu le jour en 2018 et un an après la parution de l’édition russe, ce CD est enfin disponible internationalement sous le nom de Do You Love.

La première chose qui frappe l’esprit en découvrant l’album, c’est sa superbe pochette. Celle-ci est une recomposition s’inspirant d’une célèbre photo prise au début du vingtième siècle par le photographe russe Sergey PROKUDIN-GORSKY. On peut retrouver cette reconstitution dans le clip illustrant la chanson Oh, Dusya my Marusya présentée en avant-première de l’album.

Do You Love regroupe des chansons folkloriques russes revisitées à la sauce OTAVA YO. Ces chansons évoquent la vie et les coutumes des villages ruraux en Russie, la famille, l’amour et le mariage, mais aussi l’exode rural vers les villes.

Un travail particulièrement soigné a été réalisé sur le chant, souvent présenté sous une forme polyphonique alternant entre voix masculines et féminines.

Si les inspirations celtiques sont toujours présentes, elles sont plus diffuses et sont associées à des influences scandinaves dans lesquels l’empreinte russe est omniprésente. L’ensemble sonne acoustique sobrement épaulé par des instruments électriques.

OTAVA YO offre un panel d’instruments allant du violon à la gaïta (cornemuse galicienne) en passant par le fifre, la guitare électrique, la basse, la batterie, des percussions variées (pandereta, grosse caisse) et des instruments typiquement russes comme le zhaleika (hautbois) ou le gusli (cithare).

Des changements d’instruments s’opèrent du reste régulièrement au fil de l’évolution d’un même morceau et les deux violonistes Dmitriy SHIKHARDIN et Julia USOVA nous gratifient de duos d’une admirable virtuosité.

Maidens have Sown the Flax est une chanson douce soutenus quasi uniquement par des instruments à cordes acoustiques jusqu’à l’arrivée de la guitare électrique sur la fin.

Guelder-rise Berries est le titre le plus déjanté de l’album qui synthétise toutes les influences. Dans les ponts instrumentaux, les instruments à vent associés à la batterie et à la guitare électrique produisent un effet jubilatoire.

The Lord Once Gave me Tea pourrait presque être qualifié de celtique bluegrass.

S’il fallait une réponse à la question posée par le titre du l’opus, « Do You Love ? (Aimez-vous ?) », la réponse serait : « Of Course, We Do ! (Evidemment !) »

Didier Le Goff

Site : https://otava-yo.spb.ru/ru/news

Label : www.arcmusic.co.uk