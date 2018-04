OURS

à L’Espace B à Paris,

11 mars 2018

OURS : rock “psych’éthologique” avec deux batteurs/percussionnistes, Florian Satche et Adrien Chennebault (TRICOLLECTIF, TOONS, WALABIX, À FOND…), et le vielliste d’ARTùS, Romain Baudoin, en première partie du groupe ARTùS.

ChamaniKc Power !

(Soirée organisée par En veux-tu, en v’là!)

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Diaporama photos :