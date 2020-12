OZFERTI – Solarius Gamma

(Humpty Dumpty Records / L’Autre Distribution)

Quand OZFERTI, personnage d’un univers dystopique sorti de l’imagination de l’illustrateur /musicien Florian DOUCET, présente le monde qui est le sien, il y a vraiment de quoi s’émerveiller : « Imaginez un monde au delà des mondes où esprits millénaires rencontrent machines et circuits électroniques, où sables du désert rencontrent marchés bondés et arômes inconnus. Où le tezeta éthiopien rencontre la bass music, où l’afrobeat nigérian croise la Grime martelée du sud de Londres. Bienvenu sur Nubia Nova, la planète pourpre. » Avec Solarius Gamma, voici donc un album dérivant d’un genre musical transverse, hybride et nouveau qu’on pourra à bon droit baptiser Afrogrime, Éthiohop ou Nubian Bass.

En revanche, Florian DOUCET n’est pas un inconnu puisqu’il a été membre de groupes comme LA CHIVA GANTIVA (Belgique/Colombie) signé sur Crammed Discs ou TERRAKOTA (Angola/Portugal) signé sur Fazuma. C’est au début de l’année 2016 que Florian DOUCET se lance en solitaire dans l’aventure OZFERTI. C’est d’abord avec l’album Addis Aboumbap, sorti après des mois de recherches tant sur le plan graphique que musical, que ce personnage/alter ego prend son envol.

Onze titres où l’éthiojazz s’allie à d’autres genres nommés Jazzy boumbap, psychedelic trap, progressive Dub ou encore spicy électro, autant de sonorités électroniques qui invitent l’auditeur à des voyages musicaux aussi tourbillonnants qu’insensés. Mais ce n’était qu’un avant-goût, un premier jet. Qui a fort bien réussi du point de vue buzz et passages radio.

Voici donc que sort maintenant Solarius Gamma, véritable space opéra électronique à l’éthiopienne, avec à l’appui du projet, pardon du peu, une cohorte impressionnante de musiciens, chanteurs et chanteuses de ce pays tels que Ayou NAGESH, Mékidès NIGATU ou Ethenèsh WASSIE, ou encore que les chœurs de THE SONS OF DIRE DAWA.

Mais OZFERTI, sur scène, c’est aussi un spectacle et un son uniques en leur genre et à la beauté étrange, un jeu de guitare délectable, des machines à sons étonnantes et encore des visuels imprégnés d’ésotérismes, tout droit sortis des légendes d’Afrique de l’est et d’ailleurs.

Aussi ébouriffant qu’incontournable !

Frédéric Gerchambeau

Site : https://mycourtcircuit.be/ozferti

Label : http://humptydumptyrecords.blogspot.com/

Page : https://nubianovarecords.bandcamp.com/album/solarius-gamma